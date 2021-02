Stanley Kubrick: il suo film Lunatic at Large verrà realizzato

Lunatic at Large, una delle sceneggiatura di Stanley Kubrick mai realizzate dal regista, diventerà un film e le riprese inizieranno in autunno.

Lunatic at Large, uno dei progetti di Stanley Kubrick mai girati dal regista, verrò realizzato grazie ai produttori Bruce Hendricks e Galen Walker, che hanno ottenuto i diritti dell'opera.

La sceneggiatura del film, insieme ad altri due script, è stata scoperta nel marzo 1999 dopo la morte del maestro del cinema.

Il film Lunatic at Large viene descritto come un thriller noir nello stile delle altre collaborazioni tra Stanley Kubrick e lo sceneggiatore Jim Thompson, tra cui Rapina a mano armata, Spartacus e Orizzonti di gloria.

Walker ha dichiarato in un comunicato: "L'opportunità di portare un progetto di Stanley Kubrick sullo schermo dopo così tanti anni è un sogno che diventa realtà. Non vediamo l'ora di realizzare un film che manterrà il suo stile unico e la sua visione".

Hendricks ha aggiunto: "Stanley Kubrick ha avuto un'enorme influenza su così tanti registi e siamo onorati che gli eredi del regista ci abbiano affidato una delle sue idee originali".

Le riprese del lungometraggio inizieranno nell'autunno 2021 e il progetto verrà realizzato da Emerald Bay Entertainment e FineLine Media.

Nel 2016 era stata annunciata la realizzazione di trasformare in realtà il progetto di Kubrick dedicato alla vita di Napoleone, tuttavia per ora l'opera non è mai stata realizzata.