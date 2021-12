Stan Lee: Mark Ruffalo ricorda l'icona della Marvel nel giorno del suo novantanovesimo compleanno

Stan Lee avrebbe festeggiato nella giornata di oggi il suo novantesimo compleanno e a rivolgere un pensiero affettuso all'icona della Marvel c'è stato anche Mark Ruffalo.

L'interprete di Hulk nel MCU ha voluto infatti condividere un ricordo del creatore di così tanti personaggi amati dai fan dei fumetti.

Mark Ruffalo ha scritto su Twitter: "Sto pensando a Stan Lee e a tutto quello che ha fatto per la famiglia estesa della Marvel oggi". L'attore ha condiviso anche un'immagine dell'artista che lo mostra circondato dalle copertine di storie come Fantastic Four, X-Men, Amazing Fantasy, Avengers, Amazing Spider-Man e poprio Incredible Hulk.

Lee, in collaborazione con Jack Kirby e Steve Ditko ha creato molti dei supereroi e dei personaggi iconici che sono poi approdati sugli schermi ottenendo un grandissimo successo. Stan, inoltre, era un grande fan dell'interpretazione di Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner e nel 2012 aveva dichiarato: "Generalmente è stato meraviglioso. Non avevano trovato la formula giusta con Hulk, ma è davvero buono in Avengers. Lo hanno mostrato troppo imponente fisicamente nei primi due film. Non penso debba essere grande come King Kong. Credo che da ora in poi saranno a posto con Hulk. Mark Ruffalo è riuscito a interpretarlo nel modo giusto".