Stan Lee: un documentario sull'icona della Marvel in arrivo su Disney+ nel 2023, ecco il video dell'annuncio

Stan Lee, l'icona della Marvel, avrebbe compiuto 100 anni proprio oggi, 28 dicembre, e Disney+ ne ha celebrato l'anniversario della nascita annunciando un nuovo documentario.

Il progetto debutterà in streaming nel 2023 ed è stato realizzato da Marvel Entertainment, come svelato in un tweet pubblicato online.

L'annuncio, accompagnato da un breve teaser che ricorda alcuni dei cameo realizzati per i progetti del MCU, dichiara: "100 anni di sogni. 100 anni creando. 100 anni di Stan Lee".

Il documentario originale si intitolerà semplicemente Stan Lee e, per ora, non è stata annunciata la data precisa del debutto in streaming.

Sul sito ufficiale della Marvel è stato annunciato: "Oggi, in occasione di quello che sarebbe stato il centesimo compleanno di Stan Lee, celebriamo la sua eredità come co-creatore di personaggi così leggendari come Spider-Man, i Fantastici Quattro, Iron Man, Black Panther, l'Incredibile Hulk, Thor, Silver Surfer, Ant-Man, Nick Fury, gli Avengers e altri centinaia. Abbiamo visto Stan nelle pagine dei fumetti Marvel e sullo schermo con i tanti cameo per i Marvel Studios. Unitevi a Marvel.com durante tutto il mese per celebrare il centesimo compleanno di Stan Lee! Condividete i vostri ricordi e i le vostre creazioni preferite di Stan Lee su Twitter, Facebook, Instagram e tanti altri usando l'hashtag #StanLee200".

Il creatore di tanti personaggi e avventure indimenticabili dei supereroi Marvel è morto nel 2018, poco prima del suo novantaseiesimo compleanno.