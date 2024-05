Lo stagista inaspettato: Anne Hathaway, terrorizzata da Robert De Niro, non gli ha parlato per settimane

La star di Il diavolo veste Prada non ha parlato all'illustre collega per diverso tempo dopo il loro primo incontro.

Robert De Niro e Anne Hathaway hanno lavorato insieme sul set della commedia Lo stagista inaspettato ma dopo il loro primo incontro l'attrice non ha rivolto la parola all'attore per diverso tempo. Hathaway era emozionata e terrorizzata dal dover condividere il set con un gigante della storia del cinema.

In Lo stagista inaspettato di Nancy Meyers, Robert De Niro interpreta lo stagista di un sito di moda online fondato e gestito dal personaggio di Hathaway. A causa del pedigree e della reputazione della star di Taxi Driver, Hathaway si trovava costantemente senza parole in sua presenza. Lo stagista inaspettato sarà in onda questa sera, lunedì 27 maggio, alle ore 21.05 su La5.

Mutismo tra star

"Non riuscivo a parlare in sua presenza nelle prime tre settimane, mi sentivo semplicemente un'idiota qualsiasi cosa dicessi. Una volta calmata mi sono affidata alle parole, non mi importava come mi sentissi, perché Jules [il personaggio di Hathaway] si sente a suo agio con Ben [il personaggio di De Niro] e mi sono fidata del fatto che questo ci avrebbe fatto progredire. Ben si sente a suo agio con Jules, e Nancy ci avrebbe guidati e ha funzionato".

Anne Hathaway e Robert De Niro condividono una scena nella redazione di Lo stagista inaspettato

Decisiva anche una gita al centro commerciale:"Io e Bob abbiamo stretto un forte legame al centro commerciale Century 21. Siamo andati a fare shopping, non abbiamo fatto nulla di speciale. Ma è una cosa divertente, mi sono semplicemente fidata che sarebbe andato tutto bene. Bob è una persona facile con cui andare d'accordo. È incredibilmente zen, come ha detto Nancy, calmo e alla mano". Secondo l'attrice, Robert De Niro è un tipo tranquillo e molto rispettoso:"Ha un tale rispetto per tutti i membri della troupe e prende molto seriamente quello che fa, anche se si tratta di una commedia, e è piaciuto molto stargli accanto". Anne Hathaway è stata protagonista anche di una gaffe proprio legata a De Niro, quando scambiò un apprezzamento sarcastico dell'attore sul reality The Bachelor per un vero elogio e informò la stampa della passione di De Niro per lo show:"Non capisco il sarcasmo nelle mail e dissi al mondo che gli piaceva The Bachelor".

Lo stagista inaspettato comprende nel cast anche Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine e Nat Wolff.