Squid Game: uno YouTuber ha ricreato i giochi con 456 partecipanti e un premio di 456.000 dollari

Lo YouTuber MrBeast ha speso oltre 3,5 milioni di dollari per ricreare il set di Squid Game, con ogni singolo gioco presente negli episodi della serie, e ha invitato 456 giocatori a competere per un premio in denaro di ben 456.000 dollari.

La star dei video, che vanta 76,2 milioni di iscritti su YouTube, ha portato il suo amore per la serie sudcoreana al livello successivo: nel video tutto è stato ricreato in maniera spaventosamente fedele anche se a differenza del fenomeno Netflix, ovviamente, i concorrenti affrontano conseguenze meno sanguinose ogni volta che vengono eliminati.

MrBeast, 23 anni, ha annunciato di aver iniziato a realizzare il video attraverso Twitter: "La mia versione di Squid Game è stata filmata e abbiamo appena dato inizio alla fase di montaggio, è il video più pazzo che abbiamo mai girato, 100 volte più folle di qualunque cosa fatta finora!"

Sempre su Twitter, lo YouTuber ha rivelato che il video è costato oltre 3,5 milioni di dollari specificando che i soldi necessari per finanziare il filmato, forniti in parte dal gioco Brawl Stars, sono stati divisi in due parti: 2 milioni per la produzione e la costruzione del set e 1,5 milioni per i premi.