Squid Game: la star Lee Jung-jae debutterà alla regia con "Hunt" a Cannes 2022

Lee Jung-jae, il protagonista della celebre serie di successo coreana ha deciso di dedicarsi alla regia dopo Squid Game, e debutterà al Festival di Cannes 2022 con la prima mondiale di Hunt, uno spy thriller ambientato negli anni ottanta.

Il film sarà presentato il mese prossimo nella sezione Proiezione di mezzanotte del festival di Cannes assieme a "Fumer Fait Tousser" di Quentin Dupieux e "Moonage Daydream" di Scott Morgen. La maggior parte dei film selezionati in occasione del festival è stata annunciata lo scorso giovedì in un evento stampa che ha avuto luogo a Parigi.

Hunt, come accennato in precedenza, è un thriller di spionaggio in lingua coreana ambientato negli anni '80 che Lee ha deciso di dirigere dopo aver acquistato i diritti e riscritto la sceneggiatura. La star sudcoreana recita anche nella pellicola insieme al veterano Jung Woo-Sung.

"Solo perché sto facendo il lavoro di regista in questo film non significa che rinuncerò a recitare. Mi piace ancora recitare e intendo concentrarmi su quello", ha rivelato Lee Jung-jae nell'ottobre dello scorso anno durante un'intervista di Variety relativa alla pellicola.