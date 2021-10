Squid Game, Park Hae-soo sul suo personaggio: "Io e Cho Sang-woo siamo uguali"

Park Hae-soo, interprete di Cho Sang-woo in Squid Game, ha definito "uguali" lui ed il suo personaggio, tanto da non aver avuto difficoltà a portarlo sullo schermo. Ha inoltre ammesso di non essere stupito dell'enorme successo ottenuto dalla nuova serie Netflix.

Da quando è stato rilasciato su Netflix, Squid Game ha continuato a raccogliere sempre più successo e, di conseguenza, anche i componenti del cast sono diventati molto popolari sui social. In occasione di una recente intervista con OSEN, Park Hae-soo ha parlato di come si è sentito ad interpretare il personaggio di Cho Sang-woo nella serie del momento. L'attore sudcoreano ha quindi detto che i cambiamenti psicologici subiti dai personaggi di Squid Game sono stati ciò che lo ha spinto dentro il brutale dramma di sopravvivenza. Park ha anche rivelato di "non aver mai sentito differenze" tra il suo personaggio e se stesso durante le riprese della serie.

Park ha interpretato il pragmatico Cho Sang-woo, un amico d'infanzia del personaggio principale Seong Gi-hun (Lee Jung-jae). Laureato alla prestigiosa Seoul National University e ritenuto un uomo d'affari di successo, finisce per unirsi ai giochi dopo una serie di investimenti disastrosi nel mercato dei titoli. "Mentre lavoravo al drama, non ho mai sentito differenze tra Cho Sang-woo e me. Le scelte sono diventate più facili perché sembrava che non stessi recitando, è stato strano", ha detto Park. Tuttavia, l'attore ha aggiunto: "Ora che le riprese sono finite, penso di essere più simile a Seong Gi-hun".

Park ha continuato a lodare la caratterizzazione del suo ruolo da parte del regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk. "Ha raccontato la storia di Cho Sang-woo immergendosi completamente nel personaggio ed ha spiegato la logica del personaggio proprio dal punto di vista del personaggio", ha detto l'attore, aggiungendo: "Sono grato per come ha pensato alle battute di Cho Sang-woo e le ha modificate fino al giorno prima". In un altro momento dell'intervista, l'attore ha rivelato che in qualche modo si aspettava la popolarità mondiale di Squid Game: "Anche se sono giochi coreani, ci sono molte cose con cui le persone possono relazionarsi. Ho pensato che la gente avrebbe pensato molto a queste cose mentre guardava il dramma".