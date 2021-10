Squid Game, Jung Ho-Yeon regina di Instagram: è lei l'attrice coreana più seguita

La popolarità di Squid Game, tra le serie più seguite su Netflix, ha permesso a Jung Ho-Yeon, interprete di Kang Sae-byeok, di accumulare un sempre più alto numero di follower sui social e di diventare l'attrice coreana più seguita su Instagram.

Squid Game, la serie rilasciata su Netflix il 17 settembre, continua a conquistare un sempre maggiore numero di utenti abbonati alla piattaforma streaming. Di conseguenza, i riflettori di tutto il mondo si sono accesi sui protagonisti dello show, tra cui Jung Ho-Yeon, interprete di Kang Sae-byeok: l'attrice sta gradualmente accumulando migliaia e migliaia di follower, raggiungendo i 13 milioni di seguaci su Instagram. Il suo profilo Instagram è passato all'incirca da 400.000 a 13.000.000 di follower nell'arco di due settimane, ed ha permesso così all'attrice di diventare l'attrice coreana più seguita sul celebre social network. Song Hye Kyo scende sul gradino più basso del podio, mentre l'attrice e modella coreana Lee Sung Kyung scivola al secondo posto con 12.965.910 seguaci.

Squid Game si è posizionata prima nelle classifiche dei titoli più visti di 90 paesi, inclusi Qatar, Bolivia e Ecuador. Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, si aspetta grandi cose dallo show: "Squid Game sarà sicuramente il nostro più visto tra quelli non in lingua inglese. È uscito solo da pochi giorni, ma ha già tutte le carte in regole per essere la nostra serie più popolare". Per quanto riguarda una seconda stagione della serie, lo sceneggiatore e regista Hwang Dong-hyuk ha dichiarato di essere interessato a realizzare la seconda stagione del suo progetto solo se venisse coinvolta anche una writers room. Ha infatti spiegato: "Al momento non ho sviluppato idee. Fare una cosa del genere è sempre abbastanza stancante. Se dovessi dare vita a una seconda stagione di Squid Game, vorrei un'intera writers room in modo tale da poter esplorare punti di vista molteplici".