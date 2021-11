Squid Game: il doppiaggio italiano da oggi è disponibile

Da oggi, Martedì 30 Novembre 2021, il doppiaggio italiano di Squid Game è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix e, finalmente, i fan italiani potranno apprezzare la celebre serie sudcoreana anche nella nostra lingua e non soltanto in lingua originale con l'ausilio dei sottotitoli.

Una scena di Squid Game

Come sappiamo lo show era già disponibile in lingua inglese ma da oggi, accedendo alla vostra dashboard di Netflix, troverete un annuncio relativo alla disponibilità immediata di tutti i nove gli episodi della serie anche in lingua italiana.

Alcuni fan avevano ipotizzato che i nomi di alcuni giochi come "Red Light, Green Light" sarebbero stati trasformati in giochi per noi più riconoscibili come "Un, due, tre, stella" e così è stato. In molti nel corso degli ultimi mesi hanno rivelato di apprezzare la serie in lingua originale, come ad esempio il regista candidato all'oscar Taika Waititi che ha dichiarato che l'opzione dei sottotitoli serva a mantenere il più possibile "il suono dei film coreani".

Squid Game: Il protagonista della serie tv

Hwang Dong-hyuk, il creatore di Squid Game, ha anche recentemente confermato di essere al lavoro su una seconda stagione: "C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per avere una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci abbiano lasciato altra scelta. Ci sarà davvero una seconda stagione. Al momento la sto pensando. Sono nel pieno del processo di pianificazione. Ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà, ma sicuramente Gi-Hun tornerà per fare qualcosa per il mondo."