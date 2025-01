Squid Game 3: un post su Instagram ha svelato un importante spoiler?

I fan di Squid Game stanno attendendo con impazienza la stagione 3 della serie, dopo che la storia si è interrotta con un cliffhanger e Park Gyu-young sembra aver rivelato un importante spoiler.

L'attrice ha infatti condiviso su Instagram, e poco dopo subito cancellato, una foto che potrebbe svelare delle anticipazioni sui protagonisti.

Il potenziale spoiler relativo a Squid Game 3

La foto pubblicata da Park Gyu-young la mostrava mentre indossava l'uniforme rosa delle guardie di Squid Game accanto a una figura misteriosa. L'interprete di No-eul sembrava infatti insieme a Kyung-seok, ovvero al Giocatore 246, il personaggio affidato a Lee Jin-wook che sembrava aver perso la vita nelle puntate della seconda stagione.

L'attore era vestito da guardia, sorprendendo i fan.

Kyung-seok era stato mostrato l'ultima volta nella puntata finale della seconda stagione, impegnato nello scontro sulle scale. Il personaggio sembrava essere stato colpito durante una sparatoria, perdendo così la vita.

Ecco il post:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il ritorno della serie

Netflix non ha confermato il cast coinvolto nelle puntate del prossimo capitolo della storia e non resta quindi che attendere per scoprire il destino dell'uomo, coinvolto nel gioco mortale nel tentativo di ottenere i soldi necessari a far curare la figlia.

Lo scatto potrebbe essere stato realizzato durante la realizzazione delle puntate già disponibili in streaming su Netflix, ma non resta che attendere per scoprire se la scelta di rimuovere lo scatto fosse legata a degli spoiler.

Squid Game 2 è il figlio perfetto dell'algoritmo

Le puntate inedite di Squid Game arriveranno in streaming su Netflix entro la fine del 2025 e, attualmente, gli interpreti e il creatore dello show non hanno anticipato i dettagli della trama, mantenendo il segreto per mantenere alta l'attenzione degli spettatori.