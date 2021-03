Squadra antiscippo: Nico Giraldi e Er Monnezza, le differenze tra due personaggi simili

Squadra antiscippo, un film del 1976 diretto da Bruno Corbucci, è la prima pellicola in cui compare il personaggio di Nico Giraldi, detto "Er Pirata" ed interpretato da Tomas Milian, attore di origini cubane che poi andrà anche ad ideare la parte del celebre Er Monnezza.

Nico assomiglia molto a Er Monnezza ma non è da confondere con quest'ultimo: sebbene abbiano lo stesso look, siano entrambi interpretati da Tomás Milián e doppiati da Ferruccio Amendola, non sono lo stesso personaggio. Er Monnezza è un ladro che collabora con la giustizia, mentre Nico è un ex ladro diventato poliziotto.

Squadra antiscippo è il primo degli undici film della serie dedicata al maresciallo Giraldi e in questo episodio si possono apprezzare i primi tratti dell'altro personaggio creato dallo stesso Milian. In più interviste l'attore ha rivelato che la sua ispirazione era stata il suo stuntman, Quinto Gambi; tra i due era nata una splendida amicizia e Milian lo aveva osservato a lungo per creare Er Monnezza, protagonista di quattro celebri film: Il trucido e lo sbirro, La banda del trucido, La banda del gobbo e Manolesta.

In conclusione, Giraldi e Er Monnezza vengono spesso confusi perché condividono la stessa origine ma in Squadra antiscippo Nico è ancora qualcosa di ben lontano da ciò che diventerà in seguito: parla correttamente, parolacce escluse, si intende, ed è un poliziotto che si ispira a Serpico.