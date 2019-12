Lo spot LGBT con le spose che si baciano non piace: Hallmark Channel nella bufera

Hallmark Channel, il canale americano dal target principalmente famigliare, ha deciso di rimuovere lo spot LGBT friendly con due spose che aveva causato le lamentele da parte del gruppo conservatore One Million Moms. Ma la decisione ha generato ancora più lamentele e indignazione.

Hallmark Channel, ovvero la patria dei film a tema, che si tratti del Natale, San Valentino o altre festività e ricorrenze - si va da Countdown to Christmas a June Weddings, fino a Murder & Mysteries, per intenderci - è recentemente finito nell'occhio del ciclone per via di un particolare spot televisivo.

Il filmato in questione era parte della campagna pubblicitaria (composta da sei diversi spot) della compagnia di Wedding Planning Zola, e figurava due donne nel giorno del loro matrimonio. Al centro della polemica, il bacio tra le due partner a fine cerimonia, che avrebbe scandalizzato il gruppo conservatore One Million Moms, spingendolo a lanciare una petizione per farlo rimuovere. E così è stato.

Hallmark ha infatti deciso di procedere con la rimozione dello spot dal suo palinsesto, sostenendo che la pubblica dimostrazione d'affetto mostrata nel video violasse gli standard del canale.

"La decisione di non trasmettere delle pubbliche dimostrazioni d'affetto così esplicite, a prescindere da chi siano i soggetti, è in linea con le nostre politiche attuali che includono il non mandare in onda pubblicità a sfondo politico, linguaggio offensivo, film dal contenuto non adatto ai minori e diverse altre categorie" avrebbe dichiarato un portavoce del canale, come riporta anche Deadline.

Ma ciò non ha fatto altro che alimentare ulteriori polemiche, soprattutto in virtù del fatto che un altro spot della campagna pubblicitaria di Zola, questa volta con protagonista una coppia eterosessuale, non è stata rimossa, nonostante le dimostrazioni d'affetto presenti nel video. La stessa società di Wedding Planning, Zola, ha rilasciato commenti a supporto della propria strategia di marketing: "Siamo al 150% dalla parte di questo spot pubblicitario. Vogliamo che tutte le coppie si sentano benvolute e celebrate, e non chiuderemo mai le porte a nessun tipo di amore nelle nostre pubblicità".

Intanto sul web, in particolare sui social, è partita la campagna #BoycottHallmark, rendendo l'hashtag trend topic su Twitter.

Alphonso David, Presidente dell'organizzazione per i diritti LGBTQ Human Rights Campaign, ha definito "vergognosa" la scelta del canale.

"È profondamente deludente. @hallmarkchannel si è piegato dinnanzi agli attivisti che predicano contro le famiglie e cercano di cancellare la nostra comunità. Per un canale il cui marchio distintivo dovrebbe essere l'amore, Hallmark sta procedendo a diffondere paura e discriminazione. Vergognoso".

10 film a tema lgbt da vedere su Netflix

E anche la Presidentessa e CEO del GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), Sarah Kate Ellis, ha espresso la sua indignazione per una scelta così "ipocrita" e "discriminatoria". "La decisione di Hallmark Channel di rimuovere le famiglie LGBTQ in modo così palese è discriminatoria e particolarmente ipocrita, specialmente considerando che si tratta di un network che afferma di presentare programmi per le famiglie e che ha recentemente dichiarato di voler realizzare film per le feste con personaggi LGBTQ. Ci sono così tanti canali tv e via cavo che includono la comunità LGBTQ nei loro programmi. Gli advertiser che collaborano con Hallmark Channel dovrebbero chiedersi, alla luce di questa vicenda, se vogliono essere associati a un network che sceglie di piegarsi alla volontà di un gruppo di attivisti anti-LGBTQ il cui solo scopo è quello di danneggiare le famiglie LGBTQ".

Attendiamo ulteriori sviluppi nella vicenda.