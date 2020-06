SpongeBob - Amici in fuga: il film sarà distribuito negli USA in streaming

Il film SpongeBob - Amici in fuga salterà negli USA la distribuzione nelle sale e debutterà direttamente in streaming.

SpongeBob - Amici in fuga verrà distribuito negli Stati Uniti direttamente in streaming prima di approdare sulla piattaforma CBS All Access.

Per vedere il film, tuttavia, bisognerà attendere il 2021 dopo che l'uscita nelle sale americane è stata posticipata dal 22 maggio al 7 agosto, e ora definitivamente annullata.

Marc DeBevoise, presidente e amministratore delegato di ViacomCBS Digital, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'avere Spongebob - Amici in fuga, un film legato a uno dei più importanti brand di ViacomCBS entrare nel catalogo in espansione dei contenuti di CBS All Access. Questo lancio sarà perfettamente legato alle tempistiche della nostra espansione e del rebranding del servizio già pianificato all'inizio del 2021, mentre accogliamo SpongeBob e la gang di Bikini Bottom sul servizio nel modo più grandioso possibile".

Tutte le stagioni della serie animata SpongeBob SquarePants saranno inoltre disponibili sulla piattaforma.

Mireille Soria, presidente di Paramount Animation, ha aggiunto: "Sono incredibilmente orgogliosa di questo film e il cast fenomenale e il team di filmmaker che lo hanno reso possibile. Portare questo film in vita è stata una vera collaborazione e un'opera frutto di amore, e sono elettrizzata che gli spettatori possano apprezzarlo tanto quanto noi abbiamo apprezzato realizzarlo".

Il lungometraggio racconterà la storia di SpongeBob e Patrick mentre si allontanano da Bikini Bottom e vanno nella città perduta di Atlantic City per salvare Gary.

Nel cast del film ci saranno Keanu Reeves, Tom Kenny (SpongeBob), Bill Fagerbakke (Patrick) e Clancy Brown (Mr, Krabs)