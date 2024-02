Splendida Cornice, stasera su Rai 3 puntata dedicata a Sanremo: Ospiti e anticipazioni del 1° febbraio

Stasera, 1° febbraio, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. La puntata di questa sera è dedicata al Festival di Sanremo.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Anticipazioni del 1° febbraio

A pochi giorni dall'inizio della 74ª edizione del Festival di Sanremo, Splendida Cornice, dedica la puntata all'evento più atteso della televisione italiana. Tra gli ospiti di questa sera: Enrico Ruggeri; Colapesce e Di Martino, accompagnati dal pianista Angelo Trabace; Alexia - aka Alessia Aquilani - con il pianista Carlo Centemeri.

La scaletta ufficiale del programma prevede una performance realizzata con gli strumenti dell'Orchestra del Mare e una tratta della Divina Commedia Opera Musical.

Oltre agli ospiti del mondo della musica, a Splendida Cornice ci saranno Marisa Laurito, l'archeologo Gabriel Zuchtriegel, l'astronauta Luca Parmitano e Giovanni Galizia conosciuto da molti come il prete sexy nel Calendario Romano.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice andrà in onda stasera 1° febbraio, su Rai 3 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.