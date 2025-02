Splendida Cornice stasera su Rai 3: tra gli ospiti Carlo Conti e un'amatissima cantante

Dopo la pausa forzata a causa di Sanremo 2025, Splendida Cornice torna in onda questa sera, 20 febbraio alle 21:20, e riparte proprio dalla kermesse festivaliera, in quanto avrà tra gli ospiti proprio il conduttore del Festival, Carlo Conti.

Salotto di intrattenimento, cultura e politica, il programma piace proprio perché non è un semplice talk show. E anche la puntata in programma per stasera, promette una miscela di comicità e satira.

Sanremo 2025: Carlo Conti in una foto

Splendida Cornice, tutti gli ospiti del 20 febbraio 2025

Come si legge sul comunicato stampa della Rai, oltre a Carlo Conti, reduce dal successo di Sanremo 2025, i rifermenti al festival continueranno con Willie Peyote, che eseguirà il brano "Grazie ma no grazie". Ci sarà poi il maestro del rap italiano Frankie hi-nrg mc, e quindi Cristina D'Avena e Pasquale Finicelli, indimenticabili Licia e Mirko dei Bee Hive nella storica serie Love Me Licia.

Cristina D'Avena in Love Me Licia

Saranno presenti anche Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi, tra le protagoniste di FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese (di cui potete già leggere la nostra recensione), oltre alle giornaliste Giovanna Botteri e Sabrina Giannini, il tenore Valentino Buzza e la cantautrice e chitarrista Giua.

Infine, spazio alla danza con una performance del duo artistico francese Claire et Antho. A interagire con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, saranno, come di consueto, i "competenti", tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e Alberto Pellai, psicoterapeuta specializzato nell'età evolutiva.

A completare il mosaico del programma, gli interventi di Andrea Maggi, attento supervisore ortografico, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i raffinati reportage sull'arte a cura di Alessandro Arcodia. Il tutto impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.