Splendida cornice, l'ultima puntata stasera su Rai 3: ospiti Michele Riondino, Zerocalcare e Renzo Arbore

Si chiude stasera, giovedì 18 dicembre, la stagione 2025 di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. In onda alle 21.20 su Rai 3, l'ultima puntata prima dello stop natalizio promette di essere una vera e propria festa, tra grandi ospiti, momenti musicali e quella formula ironica e colta che ha conquistato il pubblico settimana dopo settimana.

Gli ospiti dell'ultima puntata di Splendida Cornice

Michele Riondino è Antonio Vivaldi in Primavera

Per il gran finale, Splendida cornice schiera un parterre ricco e trasversale costruito per far dialogare generazioni e linguaggi diversi senza perdere la verve del programma. In studio arriva Renzo Arbore, protagonista assoluto della storia dell'intrattenimento italiano, che presenta il suo ultimo libro Mettetevi comodi. Accanto a lui l'attore Pietro Sermonti, reduce dal successo della seconda stagione di Gigolò per caso, e Michele Riondino, atteso al cinema dal 25 dicembre con Primavera.

Spazio anche al fumetto e alla narrazione contemporanea con Zerocalcare, pronto a raccontare la sua nuova opera Il nido dei serpenti.

Non mancano le voci della critica e della divulgazione: il giornalista e critico letterario Piero Dorfles presenta Amblimblè, mentre Edoardo Prati porta in studio il racconto del suo spettacolo teatrale Cantami d'amore, attualmente in tournée.

Dalla musica alla danza: l'intrattenimento di Geppi Cucciari

Splendida Cornice

Come da tradizione, la puntata finale punta forte sulle performance dal vivo. La cantautrice Syria si esibisce in un momento musicale pensato per dialogare con il racconto della serata, mentre Silvia Annichiarico firma un medley speciale dedicato a Renzo Arbore, omaggio affettuoso e ironico a uno dei grandi maestri della televisione italiana.

Spazio anche alla danza, con una performance ispirata a Josephine Baker, realizzata nell'ambito dello spettacolo celebrativo per il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Un momento coreografico che intreccia memoria, corpo e racconto, in perfetta sintonia con lo spirito del programma.

Il pubblico protagonista di Splendida Cornice e i "competenti" in studio

Uno degli elementi distintivi di Splendida cornice resta il dialogo con il pubblico in sala, chiamato a confrontarsi con i cosiddetti "competenti". Per questa ultima puntata intervengono Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e l'esperto di alimentazione Alberto Grandi. Un confronto leggero ma mai banale, che mescola divulgazione, ironia e partecipazione attiva.

A completare la serata ci sono la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d'arte firmati da Alessandro Arcodia e l'accompagnamento musicale della band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Con l'ultima puntata del 18 dicembre, Splendida cornice saluta il pubblico di Rai 3 prima delle vacanze natalizie, confermandosi uno degli appuntamenti più originali e riconoscibili del prime time culturale.