Splendida Cornice stasera su Rai 3: Massimo Ghini e Alessio Boni tra gli ospiti di Geppi Cucciari

Stasera, 25 gennaio 2024, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Massimo Ghini e Alessio Boni sono tra gli ospiti di questa sera.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Queste opere, spesso trascurate, sono pronte a catturare l'attenzione e incuriosire il pubblico, che potrà osservarle con uno sguardo talvolta divertito, talvolta complice, ma sempre intrinsecamente curioso.

Anticipazioni del 25 gennaio

Gli ospiti della nuova puntata di Splendida cornice sono: Massimo Ghini, Alessio Boni, Anna Della Rosa e Valter Malosti, Cochi Ponzoni, Maurizio Lastrico, Marcello Cesena, Danilo Bertazzi noto anche come Tonio Cartonio.

E ancora ospiti musicali come Angelo Branduardi e Sergio Sylvestre aka Big Boy.

Dal mondo della danza la star del balletto spagnolo Sergio Bernal Alonso. L'artista Roberto Sironi, lo scrittore e critico letterario Paolo Di Paolo, il genetista e scrittore Guido Barbujani e, in collegamento da Teheran, il regista iraniano Ali Shams.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice andrà in onda stasera 25 gennaio, su Rai 3 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.