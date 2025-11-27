Splendida Cornice, stasera con Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati e J-Ax

Torna questa sera su Rai Tre Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Ecco tutti gli ospiti della puntata

Geppi Cucciari
NOTIZIA di 27/11/2025

Nuovo appuntamento questa sera su Rai Tre con Geppi Cucciari e splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce intrattenimento, divulgazione, umorismo e satira. In onda in prima serata lo show potrà contare sugli ospiti e il contributo del pubblico in studio, chiamato a interagire nel corso della puntata.

Gli ospiti della serata

Carlo Verdone Torino 2019
Carlo Verdone

Tra i protagonisti di questa puntata ci sarà Carlo Verdone, in promozione per la quarta e ultima puntata della serie Vita da Carlo. In collegamento da New York, ci sarà Spike Lee, premio Oscar e voce tra le più riconosciute e influenti del cinema contemporaneo. Si torna poi al cinema di casa nostra con Pilar Fogliati, in sala con il film Breve storia d'amore, e si prosegue con il maestro del fumetto Milo Manara,le cui ultime opere sono gli adattamenti dell'Odissea di Omero e il secondo e conclusivo volume de Il nome della rosa di Umberto Eco.

Romeo E Giulietta Alii9Br
Pilar Fogliati

Ma gli ospiti non sono finiti. Ci saranno infatti anche: J-Ax, il comico Nathan Kiboba e i campioni di scacchi-pugilato Nicolò Tiraboschi, due volte campione del mondo, e Thomas Pansino. In collegamento da Milano per Gallerie d'Italia interverranno inoltre Silvia Foschi, responsabile del patrimonio storico-artistico e delle attività culturali di Intesa Sanpaolo, e Giordano Passarella, restauratore capo del Cavallo Colossale di Antonio Canova.
Spazio infine all' omaggio a Ornella Vanoni sulle note di Senza Paura, interpretata da Paola Folli. Infine, l'esibizione Short Stories con i ballerini Fabiana Lonardo e Nicola Stasi, accompagnati dal violino di Natalia Abbascià.

Splendida Cornice di Geppi Cucciari? Il miglior programma della tv generalista Splendida Cornice di Geppi Cucciari? Il miglior programma della tv generalista

Il pubblico in studio e i "competenti"

Splendida Cornice
Locandina di Splendida cornice

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali, dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo, pronti a confrontarsi con i "competenti" in studio. Si tratta di quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e il neuroscienziato Sergio Della Sala.
Ci saranno anche la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d'arte curati da Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua rubrica Agenda Mercadini . In studio, la band di Nicola "Ballo" Balestri, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D'Alessandro.