Splendida Cornice, stasera con Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati e J-Ax

Nuovo appuntamento questa sera su Rai Tre con Geppi Cucciari e splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce intrattenimento, divulgazione, umorismo e satira. In onda in prima serata lo show potrà contare sugli ospiti e il contributo del pubblico in studio, chiamato a interagire nel corso della puntata.

Gli ospiti della serata

Tra i protagonisti di questa puntata ci sarà Carlo Verdone, in promozione per la quarta e ultima puntata della serie Vita da Carlo. In collegamento da New York, ci sarà Spike Lee, premio Oscar e voce tra le più riconosciute e influenti del cinema contemporaneo. Si torna poi al cinema di casa nostra con Pilar Fogliati, in sala con il film Breve storia d'amore, e si prosegue con il maestro del fumetto Milo Manara,le cui ultime opere sono gli adattamenti dell'Odissea di Omero e il secondo e conclusivo volume de Il nome della rosa di Umberto Eco.

Ma gli ospiti non sono finiti. Ci saranno infatti anche: J-Ax, il comico Nathan Kiboba e i campioni di scacchi-pugilato Nicolò Tiraboschi, due volte campione del mondo, e Thomas Pansino. In collegamento da Milano per Gallerie d'Italia interverranno inoltre Silvia Foschi, responsabile del patrimonio storico-artistico e delle attività culturali di Intesa Sanpaolo, e Giordano Passarella, restauratore capo del Cavallo Colossale di Antonio Canova.

Spazio infine all' omaggio a Ornella Vanoni sulle note di Senza Paura, interpretata da Paola Folli. Infine, l'esibizione Short Stories con i ballerini Fabiana Lonardo e Nicola Stasi, accompagnati dal violino di Natalia Abbascià.

Il pubblico in studio e i "competenti"

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali, dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo, pronti a confrontarsi con i "competenti" in studio. Si tratta di quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e il neuroscienziato Sergio Della Sala.

Ci saranno anche la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d'arte curati da Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua rubrica Agenda Mercadini . In studio, la band di Nicola "Ballo" Balestri, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D'Alessandro.