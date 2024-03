Splendida Cornice ospiti 14 marzo: Alberto Angela e Chiara Galiazzo stasera su Rai 3, anticipazioni

Stasera, 14 marzo, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Tra gli ospiti di questa sera Alberto Angela e Chiara Galiazzo.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Ospiti e anticipazioni del 14 marzo

Splendida Cornice torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo del cinema, della televisione e della musica. Il primo ospite di Geppi Cucciari è Alberto Angela, il divulgatore scientifico presenterà con Massimo Polidoro il libro "La meraviglia del tutto", scritto dallo stesso Polidoro con Piero Angela.

Poi il mago Silvan, l'illusionista e noto personaggio televisivo degli anni settanta e ottanta. Fabio Volo presenterà il film d'animazione Kung Fu Panda 4, in cui doppia il protagonista Po. E ancora Pif, Andrea Zalone e Chiara Galiazzo,

A seguire, Maxim Pozdorovikin regista di Our New President documentario del 2018 sulle presidenziali del 2016 di Trump. L'attrice Luce Cardinale, vittima di una gaffe pochi giorni fa quando, mentre leggeva una poesia a Rai News 24, le è sfuggito un vaffan..ulo perchè si è accorta di aver saltato una riga.

In collegamento, gli studenti del Liceo G.P. Vieusseux, che hanno chiesto le dimissioni del Preside dopo un suo post sessista contro la guardalinee spagnola infortunatasi durante una partita.

Inoltre, spazio al musical con il cast dell'opera rock Jesus Christ Superstar: oltre alle interviste a Ted Neeley e Lorenzo Licitra, rispettivamente interpreti di Gesù nella prima versione e nella versione attuale del musical, Frankie hi-nrg e Feisal Bonciani.

Infine la danza, con una performance di Alessandro Frola dell'Hamburg Ballet.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.