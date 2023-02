Splendida cornice con Geppi Cucciari ospita Stefano Bollani e Valentina Cenni, stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 alle 21.25 nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari prevede un viaggio nella musica italiana. Il programma prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie e spunto dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti. Da piccole perle di ogni forma dell'arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso.

Stefano Bollani e Valentina Cenni, insieme a Geppi Cucciari, viaggeranno attraverso la musica italiana per la puntata di Splendida Cornice in onda stasera.

E poi Maurizio Mannoni e la scrittrice Rosella Postorino, dallo studio di Linea Notte, faranno un'incursione nel programma. Si parlerà del politicamente corretto e del caso Roald Dahl con il critico e giornalista Aldo Grasso in collegamento.

Tra gli ospiti anche Marco Ferradini che eseguirà una rinnovata versione della sua nota canzone Teorema. A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina il writer Tv Boy, in studio, eseguirà una sua opera sul tema e poi in collegamento da Kiev, il direttore d'orchestra Luigi Gaggero. Infine, in veste di tifoso milanista, ci sarà Costantino Della Gherardesca. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l'insegnante d'italiano Andrea Maggi.