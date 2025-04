Splendida Cornice del 3 aprile 2025: chi sono gli ospiti di Geppi Cucciari stasera su Rai 3

Questa sera, giovedì 3 aprile 2025 alle 21.20 su Rai 3, torna Splendida Cornice, il talk show condotto da Geppi Cucciari che mescola cultura, intrattenimento e ironia con uno stile inconfondibile che è ormai il marchio di fabbrica della conduttrice. Al centro della puntata la grazia di Roberto Bolle, l'energia di Manuel Agnelli, il debutto registico di Greta Scarano e l'umorismo tagliente di Valerio Lundini. Ma sono solo alcuni degli ospiti attesi questa sera.

Roberto Bolle, Dargen D'Amico e Manuel Agnelli

Tra gli ospiti principali della serata spicca sicuramente Roberto Bolle, che celebra i suoi 50 anni annunciando lo speciale Viva la Danza, in onda su Rai 1 il 29 aprile. L'étoile racconterà la sua carriera e presenterà le tappe del nuovo progetto che toccherà luoghi simbolici come Palazzo Barberini, La Fenice e Verona.

A seguire, spazio alla musica con Dargen D'Amico, che presenta il suo nuovo brano Nullatenente, realizzato con Massimo Pericolo, Jake La Furia e Gabry Ponte. Sempre sul fronte musica, o forse è meglio dire teatro in questo caso, ci sarà Manuel Agnelli che parlerà del musical Lazarus, diretto da Valter Malosti e tratto dalle opere di David Bowie, di cui è considerato il testamento artistico.

Greta Scarano a Splendida Cornice parla del suo debutto alla regia

Greta Scarano

Tra le anticipazioni più interessanti, il debutto alla regia di Greta Scarano con il film La vita da grandi, tratto dal libro autobiografico dei fratelli Tercon. In studio anche Matilda De Angelis e Yuri Tuci, interpreti di una storia che intreccia tematiche familiari e disabilità con grande sensibilità.

Ma gli ospiti non finiscono qui. In collegamento da Kiev ci sarà il trombettista Paolo Fresu, mentre in studio Geppi Cucciari accoglierà il mentalista Andrea Rizzolini, la fumettista Beatrice Tassone e Valerio Lundini. Quest'ultimo anticipa il ritorno di Faccende Complicate su RaiPlay dal 10 aprile.

Quando e dove vedere Splendida Cornice

Come sempre, un ruolo centrale è affidato ai "competenti": Giuseppe Antonelli, Amalia Ercoli Finzi, Giada Massetti e Alberto Penna, insieme ai contenuti di Roberto Mercadini e Alessandro Arcodia, con la supervisione di Andrea Maggi.

La puntata va in onda giovedì 3 aprile 2025 alle 21.20 su Rai 3 ed è disponibile anche su RaiPlay in live streaming e on demand. Una serata che conferma Splendida Cornice come punto di riferimento della cultura pop in TV.