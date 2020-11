Spike Lee regista di un film musical sulle origini del Viagra

Spike Lee ha scelto il suo prossimo progetto: un musical sulle origini del Viagra, il medicinale della Pfizer che combatte le disfunzioni erettili.

Il progetto si basa sull'articolo scritto da David Kushner per Esquire e intitolato All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra.

Il filmmaker è autore anche della sceneggiatura del progetto, firmata in collaborazione con Kwame Kwei-Armah. Il progetto di Spike Lee potrà poi contare sulle canzoni e le musiche originali di Stew Stewart e Heidi Rodewald, autori del musical Passing Strange.

Lee ha dichiarato in un comunicato che vuole ringraziare la defunta madre Shelton Lee per averlo portato a vedere film al cinema quando era uno sciocco ragazzino che stava crescendo nelle strade di Brooklyn. Il regista ha sottolineato: "Non volevo vedere stucchevoli persone impegnate a cantare e ballare. Volevo invece giocare con i miei amici nel quartiere a On Da Block, Stoop Ball, Stick Ball, Punch Ball, Soft Ball, Basketball, 2 Hand Touch, Tackle Football, Coco Leevio, Johnny On Da Pony, Hot, Peas And Butter, Crack Top, Down Da Sewer e, ovviamente, Booty's Up. tutti i grandiosi giochi di strada di New York che potrebbero essere tristemente persi per sempre".

Spike Lee ha continuato spiegando che suo padre Bill Lee, bassista jazz/folk e compositore, odiava i film di Hollywood, quindi il figlio maggiore è diventato il prescelto per accompagnare la madre nei cinema: "Grazie al cielo non ha ascoltato alle mie lamentele nei confronti dei musical. Quindi, finalmente, iniziando il mio quarto decennio come filmmaker sarò il regista di un musical in cui si ballerà e canterà e non vedo l'ora!".

Spike Lee ha recentemente diretto la versione cinematografica del musical American Utopia di David Byrne e Da 5 Bloods, progetto distribuito da Netflix.