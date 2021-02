Spike Lee produrrà un nuovo film per Netflix, tutti i dettagli

Spike Lee produrrà un nuovo film per la piattaforma di streaming Netflix, e il titolo è già tutto un programma: Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu.

Nuovo progetto all'orizzonte per Spike Lee, che lo vedrà collaborare nuovamente con la piattaforma di streaming Netflix. Questa volta però sarà in veste di produttore per il film Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu, diretto da Stefon Bristol.

Cannes 2018: Spike Lee sul red carpet di Blackkklansman

Come riporta anche Variety, Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu sarà scritto da Hank Woon (Future Sex, It Came From The Desert) con in collaborazione con Bristol, e sarà ambientato nell'Africa degli anni '20.

Al centro delle vicende della pellicola, il personaggio titolare, Gordon Hemingway, "un solitario pistolero afroamericano che dovrà far squadra con una principessa guerriera, la Principessa Zenebe d'Etiopia, per trarre in salvo l'attuale sovrano del paese, rapito da un male molto antico".

Questa sarà la seconda collaborazione tra Bristol e Netflix e il secondo film del regista prodotto da Lee dopo See You Yesterday, nel quale due ragazzi di Brooklyn costruivano una macchina del tempo per tornare indietro e salvare il fratello di uno dei due, ucciso da un ufficiale di polizia.

Tra gli altri produttori del film vedremo anche Oliver Oftedal e Tom Olsson per Infinite Entertainment (branca della società Goodbye Kansas), mentre a occuparsi degli effetti speciali sarà proprio la Goodbye Kansas.