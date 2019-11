Spike Lee torna alla regia con il film Prince of Cats

Spike Lee ha scelto il suo nuovo progetto come regista: l'adattamento cinematografico del fumetto Prince of Cats.

Spike Lee sarà il regista del film Prince of Cats, l'adattamento per il grande schermo della graphic novel scritta da Ron Wimberly, edita da Vertigo della DC Comics prima di entrare a far parte del catalogo di Image Comics, che verrà prodotto per Legendary.

Il progetto offrirà un nuovo approccio, in stile hip hop degli anni '80, al classico shakespeariano Romeo e Giulietta, raccontato dalla prospettiva di Tibaldo mentre affronta con i Capulet Brothers la Da People's Republic of Brooklyn dove gli scontri con i rivali, i Montecchi, si sviluppano in un mondo vibrante all'insegna dei principi dell'hip-hop. Prince of Cats potrà contare su una sceneggiatura firmata dallo stesso Spike Lee, Wimberly e Selwyn Sefyu Hinds.

Janet e Kate Zucker della Zucker Productions si occuperanno del film in collaborazione con Jon Silk e Ali Mendes della Legendary.

Lee è reduce del successo ottenuto con il film BlacKkKlansman che gli ha permesso anche di ottenere un meritato premio Oscar grazie al suo progetto ispirato a fatti realmente accaduti.