Spike Lee porterà nei cinema lo spettacolo teatrale Frederick Douglass Now

Spike Lee ritornerà dietro la macchina da presa per adattare per il grande schermo lo spettacolo teatrale Frederick Douglass Now di Roger Guenveur Smith.

Il nuovo progetto verrà prodotto da Buffalo 8 e racconterà la storia di una delle figure più straordinarie della storia degli Stati Uniti: uno schiavo che si era liberato da solo, un oratore, editore e uno dei primi femministi e abolizionisti che aveva inoltre collaborato con il presidente Abramo Lincoln per permettere agli ex schiavi di trasferirsi al Nord durante la Guerra Civile.

Il monologo scritto da Smith inizia con l'attore che recita il suo testo in versione rap, unendo elementi del passato ad altri legati alla vita contemporanea negli Stati Uniti, per poi passare alla lettura di alcuni saggi e lettere di Douglass, e concludersi con parti originali firmate dal commediografo e momenti cantati.

L'adattamento cinematografico potrà contare sulle musiche composte dall'artista jazz Branford Marsalis e Marc Anthony Thompson.