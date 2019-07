Spider-Man, il suo twerking appeso al semaforo nel video virale

Spider-Man che fa twerking appeso a un semaforo è il video virale del giorno che non potete assolutamente perdere. Ed è bene specificare subito che, al contrario di quanto credevano in molti nei commenti, non si tratta di Tom Holland.

Sembra proprio che Captain America abbia di che preoccuparsi nella competizione del "sedere più bello d'America", almeno a giudicare dalla popolarità guadagnata dalla clip, diffusa su Twitter, di questo ragazzo vestito da Spider-Man che twerka attaccato a un semaforo per strada. Chi è l'eroe mascherato? La sua identità non si conosce con certezza ma secondo Justina, l'utente che ha postato il video quasi per prima, si tratterebbe di tale Quincy Nelson e la prova sarebbero altri video della speciale performance sul proprio Twitter.

We love a friendly neighborhood Spiderman pic.twitter.com/TI7UmSo61I — Justina (@Juustinaaaa) 29 giugno 2019

Al momento il video ha ottenuto quasi 800.000 like e 300.000 retweet, senza contare i commenti, molti dei quali sono perfettamente in tono: provate a scorrerli, sono un vero trionfo di Spider-Man danzanti e in pose che vorrebbero essere sexy in stile Deadpool.

Naturalmente c'è stato anche chi ha creduto che fosse tutta una mossa pubblicitaria per Spider-Man: Far From Home, che arriverà nei cinema americani domani 2 luglio, ma no, dietro al twerking dell'Uomo Ragno non c'è la Disney e per quanto anche gli Spder-Man danzanti dei commenti non siano niente male, è escluso che Tom Holland possa presentarsi così in pubblico.

Spider-Man: Far From Home, Tom Holland beve acqua col costume e il Web impazzisce

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).