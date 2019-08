Spider-Man: il trailer originale con le Torri Gemelle è riapparso online

Il trailer originale del film Spider-Man diretto da Sam Raimi, in cui apparivano anche le Torri Gemelle, è stato ricondiviso online in formato 4K.

Spider-Man, diretto da Sam Raimi, mostrava nella sua prima versione del trailer le Torri Gemelle e il video è riapparso su YouTube. Il filmato era stato rimosso dopo l'attacco terroristico avvenuto l'11 settembre a New York.

Online è stato condiviso, a distanza di 18 anni, il filmato originale nella sua versione rimasterizzata in 4K che permette di rivedere il primo trailer dell'adattamento dei fumetti diretto da Sam Raimi e con protagonista Tobey Maguire.

Il video mostra dei criminali entrare in azione e cercare di fuggire, venendo però fermati da una ragnatela posizionata da Spider-Man proprio tra le due Torri Gemelle. Il trailer mostrava poi l'Uomo Ragno volare per i grattacieli di New York.

Il primo capitolo delle avventure di Spider-Man è arrivato nei cinema nel mese di maggio 2002, raccontando così la storia di Peter Parker dopo che viene morso da un ragno geneticamente modificato che gli trasmette degli incredibili poteri. Dopo la morte di zio Ben, Peter decide di usare le sue nuove capacità al servizio dell'umanità.

Nel cast c'erano anche Kirsten Dunst nel ruolo di Mary Jane Watson, James Franco in quello di Harry Osborn e Willem Dafoe che era Norman Osborn.

Grande potere, grandi responsabilità: Diamo i voti alle incarnazioni cinematografiche di Spider-Man