Spider-Man: S.J. Clarkson dirigerà lo spin-off al femminile su Madame Web

Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, la Sony avrebbe reclutato la regista britannica S.J. Clarkson, che il mondo Marvel ha avuto già modo di conoscere per la serie Jessica Jones, per affidarle la regia dello spin-off tutto al femminile dell'universo di Spider-Man, che potrebbe vedere protagonista la villain Madame Web.

Come riporta Variety, S.J. Clarkson avrebbe firmato con Sony per il progetto che farà parte dello Spider-Man Extended Universe avviato da Venom e che proseguirà con Morbius e Venom: Let There Be Carnage. Il film spin-off legarto a Spider-Man, infatti, potrebbe essere incentrato sulla figura di Madame Web, personaggio che ha debuttato per la prima volta sulle pagine di Marvel Comics nell'albo The Amazing Spider-Man #210 del 1980.

Madame Web è raffigurata come una donna anziana cieca, ma ha numerose abilità psichiche tra cui telepatia e chiaroveggenza. Nel corso degli anni, Madame Web ha interagito con altri personaggi famosi dei fumetti come Fenomeno, Jessica Jones ed Electro.

Al momento, non ci sono ancora informazioni sul casting o sulla possibile data d'uscita, anche se secondo Collider in pole position per la parte da protagonista nello spin-off ci sarebbero Charlize Theron ed Amy Adams.