Spider-Man, un nuovo rumor svela chi sarà il grande cattivo della prossima trilogia

Spider-Man: Brand New Day segnerà un nuovo inizio per Peter Parker nell'Universo Cinematografico Marvel.

In questo primo film, il supereroe di Tom Holland sembra destinato ad affrontare diverse minacce provenienti dalla strada, tra cui Scorpion, Boomerang e Tarantula, ma una sola si protrarrà per tutta la trilogia.

Spider-Man: Brand New Day, il sorriso di Tom Holland

Chi sarà il nuovo grande avversario di Spider-Man

Al posto del sindaco Wilson Fisk, il quale non apparirà, sembra che Tombstone sarà il grande cattivo della nuova trilogia dedicata all'Arrampicamuri della Marvel.

Questo almeno è quanto afferma Alex Perez di The Cosmic Circus, secondo cui proprio Lonnie Lincoln sarà la minaccia più grande per Peter Parker in questa nuova trilogia ambientata nelle strade della città di New York.

Molti fan, infatti, speravano che il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio (anche noto come il Kingpin) avrebbe rappresentato la minaccia più grande, ma sembra che Marvel e Sony non prenderanno quella strada. Ma qualcosa nella serie su Daredevil potrebbe accadere di correlato.

Tombstone sarà introdotto nella nuova stagione di Daredevil: Rinascita?

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita, di cui abbiamo da poco visto il trailer, che ora sembra confermato concluderà la trama incentrata sul sindaco Fisk, potrebbe persino spianare il terreno per questo importante sviluppo narrativo che riguarda proprio i prossimi film su Spider-Man.

"Anche se [Fisk] perdesse la carica di sindaco, il vuoto di potere che eventualmente lascerà eliminando i suoi rivali lo manterrà al vertice della malavita della città per quando alla fine tornerà alla sua impresa", ha anticipato sempre Perez. "Ragazzi, dovete aspettare e vedere quello che accadrà".

Tombstone nei fumetti Marvel

Chi è Tombstone nei fumetti Marvel?

Il suo vero nome è Lonnie Lincoln e si tratta di un supercriminale noto soprattutto come avversario di Spider-Man e di altri eroi legati alla scena urbana di New York. Creato negli anni Ottanta, è caratterizzato da pelle pallidissima, denti appuntiti e una forza fisica fuori dal comune, oltre a una resistenza quasi sovrumana al dolore e ai colpi.

Cresciuto in un contesto difficile e segnato da bullismo e violenza, Lincoln diventa un potente boss del crimine organizzato, distinguendosi per freddezza, brutalità e un controllo implacabile sul territorio. Nel corso delle storie pubblicate da Marvel Comics, Tombstone si è scontrato non solo con Spider-Man ma anche con Daredevil e Punisher, affermandosi come uno dei villain più duri e spietati dell'ambiente criminale newyorkese.