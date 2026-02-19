Spider-Man: Brand New Day, la sinossi ufficiale conferma un salto temporale e nuovi misteri

La prima sinossi ufficiale di Spider-Man: Brand New Day è stata rivelata, confermando alcune anticipazioni trapelate nei mesi passati tra cui un salto temporale dal finale di Spider-Man: No Way Home e un mistero che riguarda Peter Parker.

La sinossi in questione proviene dalla descrizione del libro Spider-Man: Brand New Day - The Art Of The Movie, pubblicato sul sito web di Penguin Random House, e anticipa a grandi linee che cosa aspettarci dall'arrivo dell'atteso cinecomic, la cui uscita italiana è fissata a luglio 2026 distribuito da Eagle Pictures.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La sinossi ufficiale di Spider-Man: Brand New Day

Sono passati quattro anni dall'ultima volta che abbiamo incontrato il nostro amichevole eroe di quartiere. Peter Parker non c'è più, ma Spider-Man è al top della sua forma ed è impegnato a proteggere New York City. Le cose vanno bene per il nostro eroe anonimo finché un'insolita serie di crimini non lo trascina in una rete di misteri più grande di tutto ciò che ha affrontato prima. Per far fronte ai pericoli che lo attendono, non solo Spider-Man dovrà dedicare anima e corpo all'impresa, ma dovrà anche essere pronto ad affrontare le ripercussioni del suo passato.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Cosa ci dice la nuova trama sul futuro di Spider-Man?

Come osserva Gizomodo, 'indicazione temporale così specifica dei quattro anni trascorsi dal finale di Spider-Man: No Way Home si rivela particolarmente interessante perché ci fornisce l'indicazione esatta del tempo trascorso. Questa informazione suggerisce che Ned e MJ abbiano finito o stiano per finire il college. Nel frattempo Spider-Man ha intrapreso la carriera di vigilante mascherato a tempo pieno dedicando la propria esistenza a combattere il crimine a New York City e a proteggere gli abitanti della metropoli. Quando emerge una nuova minaccia, però, il personaggio di Tom Holland dovrà fare i conti con il passato.

La sinossi si limita a tratteggiare il futuro imminente di Spider-Man senza nominare gli altri personaggi. Oltre a Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man, sappiamo che Mark Ruffalo tornerà nei panni di Hulk, Jon Bernthal si calerà nuovamente nel ruolo di Punisher, Marvin Jones III interpreterà Tombstone, Michael Mando tornerà nei panni di Scorpion e Sadie Sink interpreterà un personaggio ancora top secret. Si vocifera anche che Mister Negative sarà uno dei villain principali.

Al momento non sono stati diffusi materiali video di Spider-Man: Brand New Day dopo che il Super Bowl ci ha lasciato orfani di un trailer la cui uscita, a questo punto, potrebbe essere imminente, anche se Marvel e Sony non hanno fornito indicazioni al riguardo.