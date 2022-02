Spider-Man: No Way Home: ad Andrew Garfield è dispiaciuto mentire ad alcune persone sulla sua presenza

Andrew Garfield ha rivelato l'identità delle persone a cui è stato dispiaciuto di non aver detto la verità sulla sua partecipazione in Spider-Man: No Way Home.

Evitare di rivelare la sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home non è stata una totale sofferenza per Andrew Garfield. Di una cosa, però, l'attore si dispiace: aver mentito ad alcune persone in particolare.

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter a proposito della sua nomination per Tick, Tick...Boom!, Andrew Garfield si è detto dispiaciuto all'idea di aver mentito sulla sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home ai suoi migliori amici di liceo. L'attore, infatti, ha raccontato di non aver rivelato nulla nemmeno a loro, rimasti delusi da questa grave menzogna.

Andrew Garfield ha detto: "I miei amici del liceo erano tutti super emozionati. Li ho visti qualche giorno dopo l'uscita del film. Non ci vedevamo da parecchio tempo a causa dell'emergenza sanitaria. E, in effetti, erano molto delusi e mi hanno detto: 'Ci hai mentito! Come hai potuto farlo?'. Beh, mi è dispiaciuto. Credo siano le uniche persone a cui mi è dispiaciuto non aver detto la verità".

Viceversa, invece, a Garfield non è dispiaciuto mentire durante tutte le interviste fatte prima dell'uscita di Spider-Man: No Way Home perché, in tal modo, il pubblico sarebbe rimasto sorpreso alla sua apparizione nel film.

D'altronde, il momento clou dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home) consiste proprio nella partecipazione di Tobey Maguire, Tom Holland ed Andrew Garfield nel progetto. Cosa accadrà in Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Quante altre menzogne abbiamo ascoltato negli ultimi mesi?

Le risposte arriveranno il prossimo 4 maggio, data di distribuzione italiana di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.