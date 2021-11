Spider-Man: James Gunn rivela il suo film preferito sull'Uomo Ragno

Ognuno di noi ha uno Spider-Man del cuore, che sia Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire. Attraverso il suo profilo Twitter, James Gunn ha rivelato qual è il suo film preferito su Spider-Man. La risposta potrebbe sorprendervi!

Nonostante avesse svariati live action a disposizione, James Gunn ha optato per un film d'animazione. Il regista di Guardiani della Galassia, infatti, ha scelto Spider-Man: Un Nuovo Universo come film del cuore con protagonista il giovane Peter Parker. Tutto urla multiverso! Il secondo posto spetta a Spider-Man 2; al terzo, invece, trova spazio Spider-Man: Homecoming.

Il terzo capitolo della trilogia su Spider-Man interpretata da Tom Holland sarà distribuito nei cinema italiani il 15 dicembre. Spider-Man: No Way Home riunirà tutti i villain del mondo dell'Uomo Ragno e promette già grandissime emozioni. Per i registi di Avengers: Endgame, Tom Holland ha rimpiazzato Tony Stark come anima dell'MCU.

A proposito del ritorno in massa dei villain nel film che uscirà a breve al cinema, Alfred Molina ha dichiarato a Variety: "Quando abbiamo girato il progetto, nessuno di noi avrebbe dovuto dire nulla perché era tutto un grosso segreto. Con Internet un proposito del genere non potrà mai andare in porto! Tornare allo stesso ruolo che ho interpretato 17 anni fa è stato davvero straordinario e allo stesso modo è stato comprendere come il tempo ha influito sullo sviluppo dei personaggi! Adesso, però, il mio fisico è un po' meno in forma!".

James Gunn, invece, è al lavoro su Guardiani della Galassia: Vol. 3. Pochi giorni fa, James Gunn ha annunciato l'inizio delle riprese del terzo capitolo di Guardiani della Galassia, in cui reciterà anche Sylvester Stallone. Il film sarà distribuito nei cinema il 5 maggio 2023 e dovrebbe essere l'ultima installazione della saga targata Marvel Studios.