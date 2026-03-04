Spider-Man: Brand New Day, il trailer è imminente: quando può uscire

Dopo aver mancato il tradizionale appuntamento del Super Bowl, ogni giorno è buono per il lancio del trailer di Spider-Man: Brand New Day, come avrebbe anticipato una fonte interna a Sony Pictures. Nel frattempo l'attesa avrebbe portato alle stelle l'hype grazie a un'abile strategia di marketing di Sony Pictures e Marvel Studios che per ora mantiene il riserbo su alcuni elementi chiave del plot e sull'identità di alcuni personaggi, a partire da quello di Sadie Sink.

Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

Quali sono i motivi del ritardo dell'uscita del trailer

All'arrivo nei cinema di Spider-Man: Brand New Day c'è ancora tempo. La pellicola diretta da Destin Daniel Cretton non arriverà nelle sale prima di fine luglio, ma mentre Marvel ha lanciato ben quattro taeser a un anno dall'arrivo di Avengers: Doosmday, nel caso di Spider-Man 4 si è scelto di alimentare l'hype attraverso il mistero più fitto.

A ora non è stato diffuso nemmeno un breve teaser né sono stati svelati dettagli sul plot al di là di qualche informazione generica. La cosa interessante è che il marketing di Brand New Day è già molto in ritardo rispetto ai tre capitolo precedenti della saga dell'Uomo Ragno di Tom Holland. Con tutte le chiacchiere e le speculazioni che circolano in rete, questo sembra il momento perfetto per lanciare il tanto desiderato trailer.

Quale sarà la finestra temporale di uscita del trailer di Spider-Man: Brand New Day?

Interrogata sulla questione da World of Reel, una fonte interna a Sony Pictures ha rivelato che il trailer potrebbe uscire "da un giorno all'altro". Il sito web indica come data possibile la settimana dal 9 al 15 marzo visto che il trailer dovrebbe poi essere mostrato prima delle proiezioni di L'ultima missione: Project Hail Mary, nei cinema italiani dal 19 marzo.

Che cosa sappiamo sulla trama di Spider-Man: Brand New Day?

come ha anticipato Sony, Tom Holland torna a vestire i panni di Peter Parker/Spider-Man versione vigilante per le strade di New York. Il film si riallaccerà al finale di Spider-Man: No Way Home dove, grazie all'incantesimo del Dottor Strange, tutti hanno dimenticato l'identità civile di Spider-Man, perfino i suoi amici.

Spider-Man: Brand New Day sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi di No Way Home. Peter Parker è tornato nell'anonimato e cerca di barcamenarsi tra l'università e il lavoro di protettore della popolazione di New York City in veste di eroe di quartiere. Una scia di crimini misteriosi lo trascina in una ragnatela più grande, costringendolo a confrontarsi con il passato e a fronteggiare nuove minacce.

Confermata nel cinecomic la presenza dell'Hulk di Mark Ruffalo e del Punisher di Jon Bernthal. Zendaya, Jacob Batalon, Michael Mando e J.K. Simmons riprenderanno i loro ruoli, mentre Sadie Sink e Tramell Tillman sono i nuovi arrivi in ruoli ancora da svelare.

Spider-Man: Brand New Day segue l'enorme successo di Spider-Man: No Way Home, che ha incassato oltre 1,9 miliardi di dollari al botteghino mondiale nel 2021 e vista la raffinata strategia di marketing è molto probabile che Sony punti a un risultato ancora migliore. Vedremo come risponderà il pubblico.