Spider-Man: Brand New Day, nuovi spoiler nella descrizione del teaser "alternativo"

È trapelata online una descrizione di una versione alternativa dell'atteso teaser trailer del nuovo lungometraggio con Tom Holland: nuove anticipazioni su Boomerang, Lo Scorpione e la riunione tra Peter Parker ed MJ.

Come anticipato, Spider-Man: Brand New Day ha "mancato" l'appuntamento del Super Bowl per lanciare il teaser trailer tanto sospirato dai fan. Ma gli insider non ci deludono anticipando nuovi spoiler contenuti in una descrizione del teaser "alternativo" trapelata in rete nelle ultime ore.

L'account YouTube 3C Films ha condiviso un'analisi di un trailer alternativo, proveniente dalla stessa fonte che ha fornito loro la descrizione del trailer di Scream 7 oltre un mese prima del suo debutto online.

Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

Che cosa accade nel teaser alternativo di Spider-Man 4?

In gran parte le nuove informazioni coincidono con la versione leaked del teaser trapelata qualche mese fa. Il nuovo teaser, però, si aprirebbe con Spider-Man e The Punisher che discutono nel celebre furgone corazzato di Frank Castle. All'improvviso l'Uomo Ragno spara le sue ragnatele e ruba la pistola di Castle, chiarendo di non approvare la violenta forma di giustizia del suo collega vigilante.

La descrizione, anticipa, inoltre che il teaser svelerà Lo Scorpione, villain il cui costume sarà "un incrocio tra i fumetti classici e quello che abbiamo visto nei videogiochi di Spider-Man di Insomniac", come specifica Comicbookmovie.com. C'è anche un momento di ironia quando Spider-Man viene spinto contro il finestrino di un autobus, creando un rumore di vetro cigolante.

Tuttavia, la persona che ha visto il filmato ha condiviso la sua opinione riferendo che "le ragnatele che ho visto sono orribili". Anche i momenti comici desterebbero perplessità. Riguardo alla resa visiva delle ragnatele, Destin Daniel Cretton avrebbe scelto di dare priorità alle ragnatele in Spider-Man: Brand New Day, ignorando i consigli del regista della trilogia con Tom Holland, Jon Watts, che aveva messo in guardia sulle difficoltà di fronte alla macchina da presa.

L'incontro con Bruce Banner, MJ e... Boomerang

Tra gli ingredienti del teaser inedito sarebbe stato confermato l'incontro tra Peter Parker e Bruce Banner, ma ora si discute di mutazione genetica. Più tardi, Spider-Man emerge da un bozzolo di ragnatele in un vicolo e mostra degli spara-ragnatele organici. Ma il momento più atteso è quello in cui Peter si volta quando vede MJ a una festa in procinto di baciare un altro ragazzo, poco dopo i due si incontrano in un corridoio.

Lui si presenta come un semplice vicino di casa, spingendo MJ a rispondere sarcasticamente: "Solo il tuo amichevole vicino..." (un riferimento al fatto che lui sia l'Uomo Ragno del Quartiere, ovviamente).

Infine, mentre l'account YouTube sottolinea che si tratta solo di una voce, sarebbe stato rivelata l'identità dell'interprete di Boomerang. Si tratterebbe del fratello di Tom Holland, Harry Holland. Questa per Harry potrebbe essere la volta buona, dopo essere stato tagliato da Spider-Man: No Way Home dove interpretava un ladro di biciclette catturato dall'arrampicamuri.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema a luglio 2026. Nel frattempo restiamo in attesa del lancio del primo teaser.