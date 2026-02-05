Spider-Man: Brand New Day, Jackie Chan sul set accende le aspettative dell’MCU

Una foto dal set di Spider-Man: Brand New Day rivela la presenza di Jackie Chan e del suo team di stunt. Un indizio che fa pensare a sequenze d'azione più fisiche e spettacolari, nel nuovo capitolo MCU con Tom Holland.

A volte basta un'immagine per cambiare il tono di un film: dal set di Spider-Man: Brand New Day arriva una fotografia con Jackie Chan sul set del nuovo film Marvel. Un dettaglio che promette un'evoluzione concreta dell'azione nell'universo dell'Uomo Ragno.

Jackie Chan sul set dell'Uomo Ragno

La foto circolata sui social, condivisa da Spider-Man News, mostra Jackie Chan sorridente accanto al suo storico team di stunt direttamente sul set di Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo cinematografico dedicato all'Uomo Ragno dell'MCU. Non si tratta di un cameo confermato né di un ruolo annunciato, ma la sola presenza dell'icona del cinema action è bastata a riaccendere l'immaginazione dei fan.

Chan non è un nome qualunque. La sua carriera, costruita su un'idea di azione fisica, coreografata e spesso comica, ha ridefinito il linguaggio delle scene di combattimento per intere generazioni. Dai tempi di Drunken Master fino a Police Story e Rumble in the Bronx, il suo stile ha sempre messo il corpo al centro della narrazione, trasformando lo scontro in racconto visivo. Vederlo sul set di un film Marvel, anche solo come supervisore con la sua squadra, suggerisce una direzione precisa.

Il collegamento con il regista Destin Daniel Cretton non è casuale. Il team di stunt di Chan aveva già collaborato con lui in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, uno dei titoli Marvel più apprezzati proprio per la qualità e la leggibilità delle scene d'azione. Se quella collaborazione viene ora replicata in Brand New Day, è lecito aspettarsi un approccio meno digitale e più "tattile", in cui movimenti, acrobazie e combattimenti tornano a essere protagonisti.

In un MCU sempre più affollato di poteri cosmici e minacce su scala globale, questa scelta sembra quasi una presa di posizione: riportare Spider-Man a un'azione più ravvicinata, urbana, fatta di corpo a corpo e rischio percepito. Non a caso, l'Uomo Ragno di Tom Holland ha sempre rappresentato il lato più fisico e vulnerabile del franchise, e l'ingresso dell'estetica di Chan potrebbe amplificare proprio questa dimensione.

Un cast affollato e un futuro ancora aperto per Spider-Man

Al centro di Spider-Man: Brand New Day resta naturalmente Tom Holland, di nuovo nei panni di Peter Parker, affiancato da Zendaya nel ruolo di MJ e Jacob Batalon come Ned Leeds. Ma il cast di questo nuovo capitolo suggerisce un film particolarmente denso, forse uno dei più stratificati della saga.

Tra i ritorni e le aggiunte spiccano Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/Punisher, Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk e Michael Mando nel ruolo di Mac Gargan/Scorpion, insieme a Marvin Jones III come Tombstone. Un insieme di personaggi che richiama un contesto più duro, più criminale, meno adolescenziale rispetto al passato. A questi si aggiungono volti provenienti da altri mondi seriali, come Sadie Sink, Liza Colón-Zayas e Trammel Tillman, ancora avvolti dal mistero.

I dettagli sulla trama restano rigorosamente sotto chiave, ma il titolo Brand New Day evoca un reset simbolico, una ripartenza che potrebbe ridefinire il posto di Spider-Man all'interno dell'MCU. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 31 luglio 2026, come parte della Fase 6, aprendo la strada a un periodo cruciale che porterà a Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Al momento, non è chiaro se Holland sarà coinvolto in questi eventi corali, rendendo Brand New Day ancora più centrale nel suo percorso.

In questo contesto, la presenza di Jackie Chan assume un valore che va oltre la curiosità. È un segnale di attenzione all'artigianato dell'azione, a un cinema che non vive solo di effetti visivi ma di coreografia, tempismo e rischio calcolato. Un'idea che si sposa perfettamente con un Spider-Man più maturo, chiamato a muoversi in un mondo dove le conseguenze sono sempre più concrete.

Se Spider-Man: Brand New Day riuscirà davvero a fondere l'energia acrobatica dell'eroe con la scuola dell'azione fisica di Chan, potremmo trovarci davanti a uno dei capitoli più sorprendenti dell'MCU recente. Per ora, una foto basta a dire molto più di quanto sembri.