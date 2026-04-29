Spider-Man: Brand New Day: novità su incipit, il nuovo costume e il salto temporale

Il regista Destin Daniel Cretton, i protagonisti Tom Holland e Zendaya e i membri della troupe hanno presentato una sceneggiatura commentata tratta dal film della Marvel in uscita

Il Peter Parker di Tom Holland sta per fare ritorno al cinema in Spider-Man: Brand New Day, ma questa volta nessuno al mondo ricorda chi sia, un brutto effetto collaterale causato dall'interferenza con il multiverso dell'ultimo capitolo.

Il regista Destin Daniel Cretton ha analizzato la premessa della nuova storia e molto altro ancora, condividendo in esclusiva tre pagine della sceneggiatura del film, comprese le scene iniziali, insieme alle annotazioni sue, di Holland, Zendaya (MJ), Brett Pawlak (direttore della fotografia) e altri capi reparto. Ecco cosa rivelano quelle pagine.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Un logo Marvel rinnovato per Spider-Man: Brand New Day

Gli spettatori di lunga data conoscono bene il logo iniziale di ogni film dell'MCU: immagini tratte da momenti famosi dei vari film che scorrono all'interno del logo dei Marvel Studios.

Quelle immagini per Spider-Man: Brand New Day, secondo un'annotazione nella sceneggiatura di Cretton, includeranno ora scene dei "ricordi che Peter non condivide più con Ned [Jacob Batalon], MJ e zia May [Marisa Tomei]". Questo perché ora tutti lo hanno dimenticato.

Spider-Man: Brand New Day, un'acrobazia di Tom Holland

Cosa succede nella scena d'apertura del film

La scena iniziale di Spider-Man: Brand New Day vede Peter completamente solo per la prima volta. Ha con sé la lettera che ha scritto per MJ alla fine di No Way Home, quella in cui spiega cosa è successo con l'incantesimo del Dottor Strange e perché nessuno, compresa lei, sa chi sia.

Sono passati nove mesi dagli eventi del film precedente e Peter si trova nel suo nuovo appartamento. Ha sviluppato alcune abitudini di vita malsane e questo sta avendo un impatto negativo sulla sua salute fisica. Quello che nella sceneggiatura viene descritto come "un leggero ma acuto mal di testa" è "il nostro primo indizio che vivere completamente nell'ombra sta mettendo a dura prova Peter: qualcosa sta cambiando, e forse non in meglio...".

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland alle prese coi suoi lancia-ragnatele

Peter Parker ha una nuova intelligenza artificiale

Peter non ha più accesso al denaro né ai gadget di Tony Stark. "Tutta la sua tecnologia deve essere realizzata da Peter", scrive Cretton nelle note. Entra in scena E.V., l'assistente AI di Peter che funziona in modo simile a J.A.R.V.I.S. o F.R.I.D.A.Y. di Stark. Lei è, "purtroppo, la cosa più vicina a un'amica che Peter abbia", osserva il regista.

Ha anche una macchina per la fabbricazione additiva fatta in casa, che in sostanza è una "stampante 3D potenziata - qualcosa che potrebbe realizzare un ragazzino geniale con pochi soldi".

Spider-Man ha ora un nuovo costume

Peter ha una nuova tuta da Spider-Man. Anche in questo caso, non ha accesso alle sue solite risorse. Torna alle origini e se ne costruisce una nuova da solo, ispirandosi all'incontro con le versioni di Spider-Man interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home. "Tessuto vero, cuciture, pieghe", scrive Cretton.

Peter continua a osservare la vita di MJ e Ned

Nella stanza di Peter ci sono la action figure LEGO dell'Imperatore di Ned e la tazza da caffè che MJ gli aveva regalato tempo fa, ormai diventate cimeli del tempo trascorso insieme. Ha anche impostato degli avvisi sul telefono: uno che gli ricorda "fiori per May" (da portare in seguito sulla sua tomba) e un altro che lo avvisa di un post sui social media del suo ex migliore amico riguardo all'ammissione al corso di ingegneria del MIT. "Peter sorride per loro, anche se senza di loro si sente infelice", recita la didascalia.

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Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.