Spider-Man: Brand New Day, nessuno ricorda Peter Parker nella clip svelata al cinemaCon

Riuscirà Spider-Man: Brand New Day a bissare i record di incassi del precedente Spider-Man: No Way Home? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Nel frattempo il film si sta svelando a poco a poco. A solleticare l'hype per la nuova avventura standalone di Peter Parker, in arrivo nei cinema italiani il 29 luglio, ci ha pensato l'anteprima esclusiva di Sony al CinemaCon 2026 di Las Vegas.

Durante la spettacolare presentazione sono stati svelati alcuni minuti inediti del film introdotti da Tom Holland, in collegamento streaming perché impossibilitato a essere presente a Las Vegas, il quale ha descritto il cinecomic in arrivo definendolo "il film di Spider-Man più emozionante che abbiamo mai realizzato e, per certi versi, il più maturo."

Il sorriso di Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

I nuovi poster di Spider-Man: Brand New Day

Prima di Tom Holland, ad apparire sul palco del CinemaCon è stato il capo della Sony, Tom Rothman, che ha mostrato due locandine del film che "non assomiglia a niente che abbiamo mai fatto prima", nonostante sia il quarto capitolo della saga Sony/Marvel, senza contare le precedenti incarnazioni del personaggio. Rothman ha anche definito la performance di Holland "la migliore di sempre".

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Il primo poster mostra un primissimo piano della maschera dell'Uomo Ragno nel cui occhio compare il riflesso di MJ (Zendaya), la donna che continua ad amare nonostante il reset della memoria di lei. La seconda locandina mostra, invece, l'eroe intento a scontrarsi con La Mano, organizzazione criminale immaginaria dei fumetti creata da Frank Miller che viene rappresentata come un gruppo di uomini incappucciati vestiti di rosso, armati di katana.

La descrizione della clip di Spider-Man: Brand New Day mostrata al CinemaCon 2026

Come anticipa Entertainment Weekly, la clip inedita svelata a Las Vegas mostra Peter Parker intento a destreggiarsi nel mondo post-No Way Home, dove i suoi amici più cari non sanno più chi sia. Peter sta mangiando in un minimarket quando Ned (Jacob Batalon) entra per comprare dei fusti di birra e, come previsto, non riconosce il suo amico di vecchia data. Peter decide di seguirlo fino a casa e si imbuca a una festa organizzata da Ned e MJ (Zendaya).

Spider-Man: Brand New Day, un'acrobazia di Tom Holland

Peter scopre che Ned ha una parete piena di foto e ritagli di giornale di Spider-Man nella sua stanza e ha creato "Spider-Tracker", un sistema che monitora gli spostamenti dell'eroe, affermando di aver ristretto l'identità di Spider-Man a due principali sospettati (che naturalmente non sono Peter). Come spiega, il suo intento "non è di smascherarlo davanti al mondo intero o cose del genere. Solo conoscerlo e, si spera, ringraziarlo di persona". All'improvviso fa il suo ingresso MJ, a cui Peter offre i fiori che ha portato come regalo di benvenuto, e in un momento di nervosismo si presenta come Maynard.

"Voi due non vi conoscete?" chiede Ned. "Sono solo un vicino di casa, quello di fronte", risponde Peter. "Un vicino amichevole", commenta MJ, facendo andare di traverso il drink a Peter.

MJ dice a Ned di aver ricevuto un'offerta di lavoro, ma di averla rifiutata perché non voleva lavorare per una "corporazione senza anima", e di voler "aspettare qualcosa di importante". Peter scopre che MJ sta frequentando un altro ragazzo (Eman Esfandi) e, mentre si china per baciarlo lui, visibilmente turbato, si allontana dalla scena.

La clip lascia poi il posto a frammenti del trailer di Spider-Man: Brand New Day, uscito di recente. C'è però una nuova scena alla fine, in cui Spider-Man provoca un gruppo di avversari mentre si stiracchia prima di lanciarsi in battaglia.

"Non sono più al liceo", dice. "Vi stiracchiate? Siete bravi a stiracchiarvi? Fa così bene."