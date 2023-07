Andrew Garfield: 'A un provino mi hanno rifiutato perché non abbastanza bello'

Andrew Garfield ha recentemente rivelato che durante un provino gli dissero che non avrebbe ottenuto la parte 'perché non era abbastanza bello'.

Sebbene oggi sembri impossibile, Andrew Garfield non fu scelto per un ruolo in un grande film hollywoodiano a causa del suo aspetto fisico: secondo gli addetti al casting non "era abbastanza bello". Stiamo parlando de Le Cronache di Narnia, il celebre franchise Disney basato sui romanzi fantasy di C.S. Lewis.

Soltanto tre dei sette libri scritti dal celebre autore britannico sono stati adattati da Disney: "Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio" del 2005, "Le cronache di Narnia - Il principe Caspian" del 2008 e "Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero" del 2010. Il successo dei film è stato progressivamente decrescente e questo ha portato la Disney ad abbandonare il franchise.

In nome del cielo: un primo piano di Andrew Garfield

Attualmente i diritti dei libri appartengono a Netflix, e almeno due delle nuove trasposizioni in programma saranno dirette da Greta Gerwig, nota per i film "Lady Bird" e "Barbie". I nuovi film di Narnia di Netflix potrebbero annoverare nel cast una serie di attori di talento che in precedenza erano stati scartati dalla Disney. Andrew Garfield a Nicole Kidman, ad esempio, non furono selezionati per le trasposizioni cinematografiche de "Le Cronache di Narnia" della Disney, anche se oggi è certo che sarebbero sicuramente state delle scelte migliori rispetto agli attori che hanno ottenuto i ruoli.

Andrew Garfield è quasi stato scelto per interpretare il principe Caspian nel secondo film di Narnia, ma è stato scartato per un motivo incredibile: secondo quanto riportato da Insider, l'attore ha rivelato che "al provino mi scartarono perché non ero abbastanza bello" per il ruolo. Dato che oggi Garfield è considerato uno degli attori più attraenti nel panorama cinematografico, il motivo del suo rifiuto è semplicemente surreale.