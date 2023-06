Spider-Man 4, Tom Holland: 'Se ne sta parlando'

Tom Holland ha parlato della possibilità che venga realizzato Spider-Man 4, confermando che ci sono state alcune conversazioni sul progetto.

La situazione è però ostacolata dallo sciopero degli sceneggiatori in corso.

Le dichiarazioni di Tom Holland

Durante la promozione della serie The Crowded Room, Tom Holland ha spiegato che non può parlare della possibile realizzazione di Spider-Man 4. La giovane star ha dichiarato: "Non ne posso parlare, ma posso dire che ci sono stati degli incontri. Abbiamo smesso di incontrarci in segno di solidarietà nei confronti degli sceneggiatori. Ci sono state varie conversazioni, ma, a questo punto, siamo nelle primissime fasi".

La conferma della produttrice

La produttrice Amy Pascal, durante la première di Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha inoltre aggiunto: "Faremo un altro film? Certo, lo faremo. Siamo impegnati nel processo, ma durante lo sciopero degli sceneggiatori non lavora nessuno. Siamo tutti dei sostenitori e, non appena troveranno un accordo, inizieremo lo sviluppo".

Tom, ai microfoni di Entertainment Tonight, aveva inoltre sottolineato: "Penso che se si continuerà a rendere giustizia a Peter Parker interpreterò il ruolo. Se continueremo a farlo progredire e migliorare i film, dando loro ancora più significato, allora sarò presente. Sarebbe stupido dire che non sarei il ragazzo più fortunato al mondo se potessi interpretarlo di nuovo. Stanno accadendo delle cose, ma dovremo semplicemente attendere e scoprire cosa accadrà".