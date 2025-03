Spider-Man 4: Sadie Sink entra nel cast dell'atteso ritorno di Peter Parker nelle sale

Nel cast del nuovo film di Spider-Man ci sarà anche la star di Stranger Things Sadie Sink.

La produzione del sequel che verrà realizzato da Sony Pictures e Marvel Studios, le cui riprese si svolgeranno nei prossimi mesi, sta iniziando a delineare il proprio cast e potrà quindi contare anche sul volto molto amato dai fan delle serie tv.

I primi dettagli del ritorno di Peter Parker

Alla regia del quarto capitolo delle avventure di Spider-Man con protagonista Tom Holland ci sarà Destin Daniel Cretton, mentre nel team della produzione sono coinvolti Amy Pascal e il presidente della Marvel, Kevin Feige.

Sadie Sink debutterà nel mondo Marvel

Secondo le fonti di Deadline, Sadie Sink avrà un ruolo importante nella storia. Alcune teorie sostengono che abbia ottenuto la parte di Jean Grey, tra i protagonisti delle avventure degli X-Men, ma potrebbe inoltre essere Mary Jane Watson, considerando la somiglianza con il personaggio dei fumetti. La storia si era interrotta con Peter Parker, interpretato da Tom Holland, che al termine di Spider-Man: No Way Home completava l'incantesimo di Doctor Strange e cancellava i ricordi legati alla sua identità.

Al centro della trama del nuovo capitolo potrebbero quindi esserci dei personaggi totalmente nuovi, mentre i precedenti protagonisti, tra cui Zendaya, potrebbero essere una presenza maggiormente limitata.

Quando inizieranno le riprese di Spider-Man 4

I fan dovranno attendere ancora prima di scoprire qualche anticipazione e le riprese dovrebbero iniziare al termine dell'impegno di Holland previsto sul set di The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan.

Sadie Sink, dopo la fine delle riprese di Stranger Things, ha promosso il nuovo musical O'Dessa, presentato al SXSW 2025 e sarà impegnata a Broadway dal 4 aprile in occasione dello spettacolo John Proctor Is the Villain.