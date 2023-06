Spider-Man 4: Tom Holland tornerà, ma solo a una (difficile) condizione

Tom Holland si è reso disponibile a fare ritorno nel ruolo di Peter Parker in Spider-Man 4, ma la sua presenza non è ancora certa vista la condizione posta dall'attore inglese.

Tom Holland tornerà nel ruolo di Peter Parker nell'universo cinematografico Marvel per Spider-Man 4, ma solo a una condizione molto difficile. Dopo l'enorme successo di Spider-Man: No Way Home, l'attore inglese ci avrebbe ripensato all'ipotesi di appendere al chiodo il costume dell'Uomo Ragno, ma c'è una condizione che dovrà verificarsi per rivederlo in azione.

In un'intervista con Yahoo Entertainment il giovane attore, ormai veterano dell'MCU, ha anticipato il suo possibile ritorno in Spider-Man 4 dichiarando:

"Se non riusciamo a trovare un modo per competere con il terzo film, si allontanerà verso il tramonto".

Spider-Man 4 concluderà la storia di Peter Parker nell'MCU?

Dalle parole di Tom Holland, l'attore sembrerebbe non aver ancora firmato l'accordo che lo lega a Spider-Man 4, ma starebbe ancora valutando la possibilità di tornare o meno. Viene comunque da chiedersi se Spider-Man 4 sarà effettivamente l'ultimo film dedicato a questa versione di Peter Parker. Per Tom Holland, Spider-Man: No Way Home avrebbe alzato il livello per quanto riguarda il personaggio Marvel.

Da questo punto di vista, se Marvel e Sony non riusciranno a trovare un'idea solida per proseguire le avventure di Spider-Man, sarebbe saggio usare il nuovo film per concludere la storia di Peter Parker. Forse questa potrebbe essere l'occasione per l'MCU di presentare finalmente Miles Morales in live-action, con Sony Pictures che sta già cercando di dare al personaggio il suo film standalone. Spider-Man 4 potrebbe dunque rappresentare il canto del cigno per Tom Holland e aprire la strada a Miles Morales per continuare la sua eredità. Soltanto il tempo ce lo confermerà.