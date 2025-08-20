Spider-Man 4: nella nuova trilogia arriverà finalmente il villain che tutti stavano aspettando?

Mentre continuano a circolare voci sui cattivi di Spider-Man: Brand New Day, tutto ciò che sappiamo per certo è che l'Uomo Ragno dovrà affrontare Scorpion, Punisher e Hulk (il che dovrebbe essere più che sufficiente per tenere Peter Parker occupato la prossima estate).

A parte questo, voci di corridoio affermano che Tarantula, Boomerang, Ramrod e Tombstone saranno tra i cattivi che appariranno nel film, ma è possibile che abbiano dei ruoli molto piccoli nella storia. Cosmic Circus, inoltre, è intervenuto, confermando innanzitutto che Mister Negative non apparirà nella prossima pellicola con protagonista Tom Holland.

"L'idea alla base dei numerosi cattivi secondari che vediamo riportati da diversi scooper non è dovuta al fatto che questi siano confusi", si legge sul sito. "La maggior parte dei cattivi riportati sono destinati a far parte di un montaggio iniziale simile a quello de I Fantastici 4: Gli Inizi, in cui vedremo Spider-Man affrontare questi cattivi nel corso degli anni successivi a No Way Home".

Venom: una scena del film

Spider-Man contro Venom? I tempi sono maturi

Per quanto riguarda i successivi film della prossima trilogia dell'MCU, i nomi più chiacchierati al momento per un'apparizione sono Kingpin, Tombstone, Hammerhead, Prowler e ovviamente Venom.

La teoria prevalente è che Mac Gargan sarà il Venom dell'MCU, ignorando l'iterazione di Eddie Brock e dando a Scorpion la possibilità di vendicarsi dopo che sarà inevitabilmente sconfitto in Spider-Man: Brand New Day. Probabilmente questa sarà la trama di Spider-Man 5, dopo che Peter avrà riportato il costume alieno sulla Terra dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars, anche se potrebbe esserci un colpo di scena.

Ricordiamo che in Spider-Man: No Way Home abbiamo visto un pezzo del simbionte della saga Venom rimanere su Terra 616, con il sito che ha anticipato: "Il simbionte appartiene a un altro universo, quindi più tempo trascorre su Terra-616, più i confini tra gli universi causeranno attrito tra loro fino a rompersi". Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.