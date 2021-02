Spider-Man 3: Tom Holland tiene il fratello sulle spalle sul set del film (FOTO)

Tom Holland tiene suo fratello Harry sulle spalle mentre i due si trovano sul set di Spider-Man 3, come testimonia la foto condivisa su Instagram dall'attore dell'MCU.

In attesa che arrivi al cinema Spider-Man 3, la cui uscita è prevista per il 17 dicembre 2021, possiamo dare un'occhiata al set del film che segnerà il ritorno di Tom Holland nel ruolo dell'Uomo Ragno dopo i fatti apocalittici di Avengers: Endgame. Proprio l'attore britannico ha scelto di condividere con i fan Marvel uno scatto che lo ritrae mentre è impegnato con le riprese del film diretto da Jon Watts. L'immagine ha entusiasmato particolarmente i suoi followers perché coinvolge anche Harry Holland, fratello minore di Tom, che in questo caso è seduto sulle spalle dell'attore vestito con il suo costume di Spider-Man.

"Oggi è stato uno dei momenti salienti della mia carriera", ha scritto Holland nel post Instagram. "Per quelli di voi che erano lì presenti, sapete di cosa sto parlando e per quelli di voi che non c'erano, è meglio che allacciate le cinture!!!". Insomma, parole che non fanno altro che aumentare l'hype per il nuovo capitolo del franchise di Spider-Man che lo stesso Holland ha definito come "il film di supereroi più ambizioso mai realizzato", dichiarando a Variety: "Ti siedi, leggi la sceneggiatura e vedi cosa stanno cercando di fare, e ci stanno riuscendo. È davvero impressionante. Non ho mai visto un film di supereroi come questo. Ed io sono solo quel piccolo fortunato che interpreta Spider-Man in esso. Abbiamo molte più riprese da fare. Abbiamo iniziato prima di Natale e girato per circa sette settimane. Ci siamo fermati per le vacanze di Natale ed ora stiamo ricominciando. Sono entusiasta come tutti gli altri di vedere il film, figuriamoci farne parte".

Holland ha anche rivelato di essere interessato a dirigere il suo primo lungometraggio dopo aver lavorato con Anthony e Joe Russo per Cherry. "Mio fratello Harry ed io abbiamo scritto una sceneggiatura insieme. Siamo riusciti ad acquisire i diritti di una serie di libri che amavamo da bambini. Mi piacerebbe dirigere un giorno ma non stiamo affrettando nulla perché penso che il progetto su cui stiamo lavorando sia fantastico e possa essere piuttosto potente. Quindi vogliamo assicurarci di farlo bene. Speriamo comunque che nei prossimi cinque anni possiate vedere me ed Harry seduti sulle sedie da regista a gridare 'azione'".