Spider-Man 3: Tom Holland rivela lo script del nuovo film...ma poi lo distrugge (VIDEO)

Tom Holland ha annunciato tramite i social di aver già ricevuto la sceneggiatura di Spider-Man 3 e promette che non la farà trapelare ma, mentre rivela la notizia aprendo l'iPad che contiene lo script, lo rompe in diretta.

I fan di Spider-Man 3 sono sempre più curiosi di conoscere la trama del nuovo film con Tom Holland e l'attore è ben felice di condividere le novità con tutti loro. La giovane star ha deciso di condividere il momento in cui ha ricevuto l'iPad con la nuova sceneggiatura, rompendo però il dispositivo subito dopo:

"Ok, allora, sono arrivato poco fa a casa, ad Atlanta, e mi hanno appena consegnato un pacco. Nel pacco c'è un iPad. E sull'iPad c'è un copione. Il copione di Spider-Man 3. Quindi sto per scoprire cosa dovrò fare per i prossimi cinque mesi. Non vi svelerò nulla però, ho imparato la lezione...Sono così entusiasta...Oh no! Ho appena rotto l'iPad"

Tom Holland è famoso per gli spoiler fatto ogni volta che deve girare un nuovo progetto, ci sono stati infatti diversi casi in cui ha accidentalmente lasciato intendere ai fan alcuni dettagli narrativi, il che è diventato un problema visto che Marvel non fa mai trapelare importanti anticipazioni. Negli anni però sembra migliorato, infatti su Spider-Man 3 non ha rivelato nessun dettaglio, almeno per il momento.

Nel cast di Spider-Man 3 troveremo non solo Tom Holland ma anche Zendaya Coleman, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jamie Foxx e Tony Revolori nuovamente diretti da Jon Watts, mentre alla produzione ci saranno Amy Pascal e Kevin Feige.