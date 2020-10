Spider-Man 3, Tom Hardy potrebbe comparire nel film del MCU?

Secondo gli ultimi rumor, un cameo di Tom Hardy in Spider-Man 3 potrebbe essere la prossima mossa dei Marvel Studios, che ha già annunciato non poche sorprese per il terzo capitolo della saga.

Venom: Tom Hardy e Michelle Williams in una scena del film

Stando a quanto segnalato dallo scooper Daniel Richtman (via The Direct), infatti, in casa Marvel ci sarebbe un "interesse generale" per un'apparizione di Venom nel film del MCU, anche se non è chiaro da chi esattamente sia stato mostrato tale interesse (Sony? Disney? Entrambe?).

La voce è iniziata a circolare a seguito dell'annuncio della presenza di Doctor Strange nel nuovo sequel su Spider-Man, mentre solo qualche settimana fa è stato comunicato invece l'arrivo di Electro, interpretato nuovamente da Jamie Foxx.

Certo, non è la prima volta che dei simili rumor trovano la loro strada per il web, e il fatto che nel trailer di Morbius - il cinecomic targato Sony con protagonista Jared Leto - aveva contribuito ad alimentarle ancor prima dei più recenti risvolti, ma sicuramente al momento assumono una legittimità del tutto differente.

La sola presenza dello Stregone Supremo nella pellicola regala infatti a Spider-Man 3 possibilità se non infinite, senz'altro numerose, e molto più diversificate e potenzialmente "improbabili" di quanto fosse possibile in precedenza.

Staremo a vedere quale strada deciderà di percorrere la Marvel, e cosa comporterà per lo sviluppo del Multiverso.

La data d'uscita di Spider-Man 3 è al momento fissata per il 17 dicembre 2021.