Spice Girls, niente documentario per i 30 anni e Mel B spiega: "Non tutte vogliono essere oneste"

La cantante ha svelato il motivo per cui il progetto che avrebbe raccontato la storia della girl band non è stato realizzato.

Mel B ha svelato il motivo per cui non è stato realizzato l'atteso documentario che avrebbe dovuto celebrare i 30 anni delle Spice Girls.

Un anno fa era emersa la notizia che era in fase di sviluppo un progetto per celebrare la girl band che ha conquistato le classifiche negli anni '90, tuttavia con il passare del tempo non erano più emerse notizie.

La spiegazione di Mel B sul mancato documentario

Durante un'intervista rilasciata al magazine Hello!, Mel B ha ora spiegato: "Penso che sia stato chiesto a tutte noi e ci abbiamo pensato a un certo punto. Ma deve essere fatto nel modo giusto e deve essere onesto, e non tutte vogliono essere oneste".

Le parole della cantante sembrano far presupporre una tensione esistente tra le Spice Girls, nonostante nemmeno un anno fa in alcuni post sui social fosse stata proprio lei a far intendere che poteva essere arrivato il momento di una reunion che avrebbe sicuramente entusiasmato i fan.

Mel C aveva inoltre dichiarato: "Il prossimo anno saranno passati 30 anni dal debutto di Wannabe. Dobbiamo fare qualcosa di speciale. Ovviamente non posso dire molto, ma stiamo parlando di alcuni progetti. Speriamo sia un bel tour mondiale!".

Geri Horner, inoltre, aveva detto: "La mia speranza è che torneremo insieme come un gruppo. Sarebbe più rispettoso".

Niente tour per i 30 anni del gruppo

La canzone Wannabe, diventata una hit in tutto il mondo, aveva debuttato il 26 giugno 1996 e i fan speravano che proprio la celebrazione dei trenta anni trascorsi da quel travolgente successo avrebbe permesso di rivedere insieme sul palco Emma, Geri, Mel B, Mel C e Victoria Beckham a distanza di ben 14 anni dall'ultima esibizione affrontata tutte insieme, ovvero quella avvenuta durante la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici di Londra nel 2012.

Oltre alla realizzazione documentario, Mel B (che è stata coinvolta nella versione vip del game show ispirato a Squid Game)ha però smentito anche le ipotesi legate a un nuovo tour mondiale dichiarando che ora ha 50 anni e non ha intenzione di tornare a esibirsi sul palco e viaggiare in giro per il mondo. La cantante ha inoltre sottolineato: "Ho molto rispetto e amore per queste ragazze. Non sarei seduta qui se non fosse per il fatto che ero un membro delle Spice Girls. Hanno fatto molto per me come persona e nella mia vita. Ho dei bellissimi ricordi, ma non so se vorrei tornare sul palco".