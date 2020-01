Spenser Confidential: il trailer del film Netflix con star Mark Wahlberg

Spenser Confidential, di cui Netflix ha condiviso il nuovo trailer, è il prossimo film con protagonista Mark Wahlberg in arrivo in streaming e in cinema selezionati a partire dal 6 marzo.

Il video mostra il protagonista uscire di prigione dopo anni, ritrovandosi alle prese con l'ex fidanzata, nemici e rischi mortali di ogni tipo.

Spenser Confidential, diretto dal regista Peter Berg, è stato scritto da Sean O'Keefe ispirandosi al romanzo Wonderland di Ace Atkins.

Nel cast, oltre Mark Wahlberg, ci sono anche Winston Duke, Post Malone, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Bokeem Woodbine, Cassie Ventura, e Donald Cerrone.

Al centro della trama c'è Spenser, un ex poliziotto conosciuto per aver causato più problemi piuttosto che risolverli. L'uomo si ritrova ad aiutare il suo veccho allenatore di boxe e mentore, Henry (Alan Arkin), con il giovane Hawk (Winston Duke). Quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, l'uomo chiede l'aiuto di Hawk e della sua ex fidanzata Cissy (Iliza Shlesinger), per aiutarlo a trovare i colpevoli.