Special Forces - Liberate l'ostaggio stasera su Canale 20 Mediaset: trama, curiosità e cast del film

Stasera 14 luglio, in prima serata alle 21:05, Canale 20 Mediaset trasmette Special Forces - Liberate l'ostaggio, un film di produzione francese diretto da Stéphane Rybojad. Il regista ha collaborato con Michael Cooper alla stesura della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Xavier Berthelot. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Djimon Hounsou e Diane Kruger in una 'fredda' scena di Special Forces

Special Forces - Liberate l'ostaggio: Trama

Afghanistan: la corrispondente di guerra Elsa Casanova viene presa in ostaggio dai talebani. Per evitare la sua imminente esecuzione, viene inviata un'unità delle forze speciali per liberarla. In alcuni dei paesaggi più mozzafiato del mondo ma ancora pieni di ostilità, si dà inizio a una ricerca incessante tra i rapitori che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la loro preda e un gruppo di soldati che rischiano la vita per raggiungere il loro unico scopo: portarla a casa viva.

Special Forces - Liberate l'ostaggio: la forze speciali schierate in una scena del film

Special Forces - Liberate l'ostaggio: Curiosità

Special Forces - Liberate l'ostaggio è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'11 Maggio 2012 distribuito da Eagle Pictures.

Il regista Stéphane Rybojad ha rivelato di aver tratto alcuni dei personaggi dello script del film da individui realmente conosciuti nel 2005, quando girò un documentario sulle Forze Speciali. In particolare, il personaggio dell'istruttore Marius è ispirato a un vero militare, con lo stesso nome, incontrato dal regista proprio in quell'occasione.

La sceneggiatura di Special Forces - Liberate l'ostaggio è stata scritta con la collaborazione della giornalista Emmanuelle Collomb, che già aveva partecipato ad alcuni dei documentari diretti dal regista Stéphane Rybojad. In particolare, la Collomb avrebbe aiutato a definire nel modo più realistico possibile il carattere della giornalista presa in ostaggio, al centro della storia.

La maggior parte delle riprese del film lungometraggio, ambientato in Afghanistan, sono state effettuate in Tagikistan, paese confinante e con paesaggi molto simili a quello afghano. Ciò per esplicita scelta del regista Stéphane Rybojad, nonostante, come egli stesso ha rivelato, i suoi collaboratori gli avessero consigliato di girare il film in Marocco.

Special Forces - Liberate l'ostaggio: Diane Kruger, Raphaël Personnaz, Alain Alivon, Djimon Hounsou, Alain Figlarz in una foto promozionale

Special Forces - Liberate l'ostaggio: Trailer e Recensione.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La nostra recensione di Special Forces - Liberate l'ostaggio

Special Forces - Liberate l'ostaggio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 15% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 37 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10.

Special Forces - Liberate l'ostaggio: Alain Alivon e Denis Menochet in una scena

Special Forces - Liberate l'ostaggio: Interpreti e personaggi