Spazio 1999: la seconda stagione del cult sci-fi in anteprima al Lucca Comics & Games 2023

Sarà il palcoscenico di Lucca Comics & Games 2023 a vedere in prima assoluta la seconda stagione di Spazio 1999, serie tra le più costose degli anni '70, che ha registrato un successo planetario e duraturo, plasmando indelebilmente l'immaginario fantascientifico dei telespettatori italiani.

Dopo il successo straordinario ottenuto dalla pubblicazione della prima stagione su RaiPlay (che ha registrato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni), RaiPlay e Rai Teche, quest'ultima impegnata nel restauro dell'edizione italiana, presenteranno il primo episodio della seconda stagione in anteprima assoluta venerdì 3 novembre, presso il Cinema Centrale alle ore 17:00. La proiezione sarà preceduta da un panel, aperto ai fan e cosplayer della serie con Marcello Rossi - scrittore, autore televisivo, saggista e autore di fantascienza italiano - e Sergio Ferragina - podcaster, autore, blogger e sviluppatore software, moderati da Enrico Platania, autore di Wonderland (Rai4) ed esperto di fantascienza.

Spazio 1999: un'immagine della serie

Tutte le puntate di Spazio 1999, inoltre, saranno disponibili a Natale, in lingua italiana e inglese, sulla piattaforma RaiPlay. Proprio in occasione del Lucca Comics and Games, RaiPlay metterà a disposizione un'offerta dedicata con contenuti comics originali in esclusiva e dal catalogo.

È confermata anche quest'anno la collaborazione tra RaiPlay e Rai4 con il programma "Wonderland" - la nota trasmissione settimanale dedicata a cinema, serie tv, videogame, editoria e fumetti - che con le sue telecamere on the road seguirà gli eventi sparsi nella città di Lucca, con interviste e attività legate alla serie.

Il lavoro di recupero della seconda stagione della show realizzato dal Tecnologico Teche di Torino vuole assicurare una visione fedele alla versione della messa in onda italiana del 1979. A partire dalle immagini restaurate dall'inglese ITV è stata creata una ri-edizione HD dai colori vividi e con audio italiano restaurato che segue anche l'ordine italiano di messa in onda degli episodi. Con questo scopo conservativo, sono stati ricostruiti i peculiari titoli di coda italiani con la colonna sonora degli Oliver Onions, che saranno a Lucca per un concerto la sera del 3 novembre.