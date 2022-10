Spazio 1999 su RaiPlay: un classico da recuperare

Spazio 1999 arriva su RaiPlay in edizione rimasterizzata da Rai Teche: un'occasione imperdibile per recuperare un classico della fantascienza televisiva.

In principio era Star Trek... ma non da noi. La serie di Gene Roddenberry è infatti del 1966, ma da noi sarebbe arrivata soltanto nel 1979. Nel frattempo il pubblico italiano aveva conosciuto la fantascienza televisiva attraverso i lavori di Gerry e Sylvia Anderson, UFO prima (arrivata nel 1970) e Spazio 1999 poi, trasmessa a partire dal 1976. Un uno-due che ha lasciato il segno su un'intera generazione che non aveva ancora visto un racconto televisivo di questo tipo sulle frequenze nostrane e che si è lasciato coinvolgere dall'immaginario di queste produzioni britanniche. E ora che la prima stagione di Spazio 1999 è disponibile in esclusiva su RaiPlay, in HD e con audio restaurato sia nella versione italiana che inglese grazie al lavoro di Rai Teche, l'occasione per recuperarla, o rivederla, è quantomai ghiotta.

Il culto di Spazio 1999

Spazio 1999: un'immagine della serie

Chi scrive non può nascondere l'emozione provata nel rivedere il primo episodio della serie su grande schermo in un appuntamento affollato e sentito in quel di Lucca Comics & Games 2022. Una proiezione accompagnata da una esaustiva introduzione per inquadrare il fenomeno Spazio 1999 per chi non c'era e completare l'esperienza e il ricordo per chi quel periodo l'ha vissuto. Impossibile dimenticare le sensazioni della visione dell'epoca, al cospetto di una fantascienza che si era vista al cinema ma ancora assente sugli schermi televisivi. Il merito è dello staff tecnico, degli effetti visivi curati da Brian Johnson (che aveva già lavorato al 2001 di Kubrick), delle meticolose scenografie e del design delle astronavi Aquila, così come degli iconici oggetti di scena che hanno segnato l'immaginario del periodo e della fantascienza che sarebbe venuta negli anni successivi.

Spazio 1999: Una scena della serie

Sarebbe però ingiusto non citare il lavoro del cast artistico, di un cast capitanato da Martin Landau nel ruolo del comandante John Koening, accompagnato da Barbara Bain che ha dato vita alla dottoressa Helen Russell, coppia consolidata su schermo e nella vita. Un lavoro sottolineato dall'evocativa colonna sonora di Vic Elmes e Barry Gray, che tutti riconoscerebbero al primo ascolto. Un cult, quindi, che è stato un piacere rivedere nella versione restaurata e che siamo felici sapere nuovamente disponibile.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Spazio 1999 come Star Trek?

Spazio 1999: un'immagine della serie

Abbiamo in apertura citato l'altra importante e storica serie di ambientazione sci-fi e non è un caso, perché c'è una similitudine nella struttura narrativa delle due serie: i protagonisti di entrambe le serie affrontano un viaggio nell'universo alla scoperta di nuovi mondi. Quel che è diverso è l'approccio narrativo e tematico: se il viaggio in Star Trek è all'insegna dell'esplorazione, Spazio 1999 ha più il sapore dell'odissea, perché è più drammatico e cupo il presupposto da cui si muove. Gli occupanti della base luna Alpha, infatti, si trovano a viaggiare nello spazio dopo un evento catastrofico che causa il distacco della Luna dall'orbita terrestre, costringendo i protagonisti alla ricerca di un nuovo pianeta su cui insediarsi per cominciare una nuova vita lontano dalla Terra. Uno spunto intrigante sviluppato nel corso di due stagioni prodotte tra il 1975 e il 1977, per un totale di 48 episodi che comprendono alcune storie di culto.

I tesori delle teche Rai

Spazio 1999: un'immagine della serie

È il valore incredibile delle teche Rai, che conservano un patrimonio che continua a proporci sorprese preziose. E altrettanto prezioso è il lavoro di Rai Teche, che si occupa proprio di scovare e restituire al pubblico queste perle nascoste nell'immenso archivio dell'emittente italiana. Operazione resa oggi ancora più utile ed efficace grazie all'esistenza di una piattaforma streaming di proprietà, che possa ospitare e rendere sempre disponibili questi contenuti per tutti gli spettatori. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a notare un sempre maggior sostegno per RaiPlay da parte della Rai, in termini di produzioni esclusive per la piattaforma e lavoro sul catalogo, e questo non può che essere un importante valore per tutti noi spettatori.

RaiPlay: come funziona la TV in streaming della RAI